Después de un fin de semana de festival, mañana lunes se proyectan en tres salas varios largometrajes y cortos de interés. También habrá una charla y conferencias de prensa. El programa de este lunes es el que sigue:

Teatro Casa de la Cultura

10:30 hs – Charla Sobre la Cinemateca Uruguaya y la Cinemateca de Porto Alegre. Con la presencia de la coordinadora de Cinemateca Uruguaya María José Santacreu y la Directora de Cinemateca de Porto Alegre Mónica Kanitz

11 hs – Teatro Casa de la Cultura Conferencia de prensa Maldonado Filma. Con la presencia de los cortometrajistas

Programación

Sala Cantegril

Lunes 17

17:30 hs – Competencia Oficial: “Nuestras madres”, de César Díaz (78 min, Guatemala) Guatemala, 2018. Todo el país está inmerso en el juicio de los soldados que provocó la guerra civil. Las declaraciones de víctimas vienen una tras otra. Ernesto es un joven antropólogo que trabaja para la Fundación Forense; su trabajo es identificar los restos de los desaparecidos. Un día, mientras escucha el relato de una anciana, cree haber encontrado una pista que podría guiarlo hacia su padre, un guerrillero que desapareció durante la guerra. Contra los deseos de su madre, él se arroja en cuerpo y alma al caso, buscando la verdad y la resistencia.

19 hs – Competencia Oficial: “El príncipe”, de Sebastián Muñoz (96 min, Chile). Presenta Sebastián Muñoz Chile, justo antes de las elecciones que llevan a Allende al poder; Jaime, un narcisista de 20 años, mata con un cuchillo sin razón aparente a un tipo conocido como El Gitano, su hasta entonces admirable amigo. Condenado a prisión, se encontrará con El Potro, un hombre mayor y respetado en el que Jaime encontrará protección, revelando una profunda necesidad de ternura y reconocimiento. Tras las rejas, Jaime se convertirá en El Príncipe y aprenderá sobre el amor y la lealtad con El Potro. Tendrán una relación cercana de “amor negro”, como se le llama en la cárcel, mientras él enfrenta la violenta lucha de poder dentro de la prisión.

21 hs – Competencia Oficial: “La inocencia”, de Lucía Alemany (92 min, España). Presenta Lina Badenes. Lis es una adolescente cuyo sueño es convertirse en un artista de circo y dejar el pequeño pueblo que ella llama su ciudad natal, aunque sabe que hacerlo implica una amarga confrontación con sus padres. Es verano y Lis gasta sus días pasando el rato en las calles del pueblo con sus amigas y coqueteando con su novio, Néstor, quien es unos años mayor que ella. La falta de privacidad y chismes interminables entre los vecinos obligan a Lis a mantener su relación con Néstor en secreto para asegurarse de que sus padres no se enteren. Cuando el idílico verano llega a su fin, Lis tendrá que luchar para asegurar su independencia y superar los desafíos que trae la edad adulta.

23 hs – Exhibición Especial: “Gran orquesta”, de Peri Azar (70 min, Argentina). Presenta Peri Azar. Un viejo baúl abandonado entre los escombros de un contenedor, dentro, dos mil partituras manuscritas de una de las Big Band de jazz porteña más populares de los años 40, Héctor y su gran orquesta argentina de jazz. El azaroso hallazgo de estos archivos desencadena un relato irremediablemente ceñido a los recuerdos subjetivados de sus protagonistas y a sus situaciones de vida cotidiana. Del trayecto por restaurar el sonido de la Big Band emergen personajes que van ligando y redefiniendo aquello que ya no existe, aquello encriptado tanto en las partituras como en la memoria. El film desempolva a los sobrevivientes del derrumbe de la gran orquesta y los invita a reconstruir una nueva versión de la historia del jazz en Argentina.

Programación Teatro Casa

de la Cultura

Lunes

18 hs – Selección Cortometrajes Gaúchos del Festival de Cine de Gramado. Curaduría de IECINE. Presenta Zeca Brito “Solo sé que fue así” (Só Sei Que Foi Assim), Directora: Giovanna Muzel, Duración: 7 minutos Cuando Santiago, el mejor amigo de Julia, encuentra un libro que habla sobre la jungla y cómo es la vida allí, decide que es hora de finalmente actuar como un tigre y emprender un viaje hacia la jungla. Durante esta aventura se enfrentan a sus inseguridades y encuentran algunas de las fuerzas que tienen.

“La piedra” (A pedra), Director: Luli Gerbase, Duración: 20 minutos El bote de una familia se atasca durante un viaje de rafting. Pietra, la hija menor, se ve obligada a perder parte de su ingenuidad.

“Hurgadora de gente”(Catadora de gente). Directora: Mirela Kruel. Duración: 18 minutos Hurgadora de gente es Maria Tugira Cardoso. Durante 30 años, el personaje de la película ha dedicado su vida a recoger la basura. Con su discurso lúcido sobre la vida y sus complejidades, Tugira narra su historia y propone al espectador una profunda reflexión. sobre desigualdades sociales en Brasil.

20 hs – Exhibición Especial: “Treinta pueblos”, de Zeca Brito (90 min, Brasil). Presenta Zeca Brito. Escrito, producido y dirigido por Zeca Brito (Legalidade), aborda el legado de las misiones jesuíticas en América Latina. Treinta Pueblos investiga la historia de Brasil, Argentina y Paraguay a través de ruinas y memorias de la arquitectura, pintura y mitologías. El trabajo de investigación recopilada para la película analiza los tres países, separados por aguas y líneas imaginarias, sin embargo unidos por la cultura y por una historia común; un pasado jesuítico, barroco y guaraní.

Programación Salas Nexxt

18 hs – Exhibición Especial: “Marea alta”, de Verónica Chen (106 min, Argentina, Uruguay). Presenta Gloria Carrá. La protagonista es Laura (Gloria Carrá), editora de libros, de cuarenta y pico, quien está

pasando unos días en su casa de veraneo para supervisar una obra: el agregado de un quincho en el fondo del jardín. Y Laura, además, se trae trabajo. Está corrigiendo el nuevo libro de su amiga Ana que escribe libros para chicos. La obra está casi terminada cuando, una noche, Laura se bebe unas copas de más y, bailando sola, seduce a Weisman, el contratista de obras. Pasan la noche juntos, en el dormitorio matrimonial de la casa. Sin embargo, a pesar de las copas, Laura percibe que no es todo exactamente ternura en la interpelación de Weisman.

A la mañana siguiente, Weisman se va y quedan los obreros solos trabajando en la obra. Weisman no aparece nunca más, y en los días siguientes los dos obreros se toman poco a poco cada vez más atribuciones sobre su espacio hasta invadirla completamente. Laura se va replegando en la casa hasta encerrarse en el búnker de su dormitorio en la planta alta hasta que todo termine. Weisman jamás le atiende el teléfono ni le devuelve los llamados. Cuando reaparece, no es más que para cobrar un saldo lo que generará una reacción inesperada en Laura.

20 hs – Panorama Internacional: “Lazos de familia”, de Ken Loach (101 min, Reino Unido, Francia, Bélgica) Ricky (Kris Hitchen), Abby (Debbie Honeywood) y sus dos hijos forman una familia muy unida. Ricky ha pasado de un empleo a otro y Abby se dedica a cuidar a personas ancianas y disfruta con su trabajo. A pesar de que trabajan a tiempo completo, son conscientes de que nunca obtendrán la ansiada seguridad económica o tendrán una casa propia. Entonces surge una oportunidad para Ricky gracias a la revolución de las aplicaciones. La pareja decide apostar el todo por el todo. Abby vende su coche para que Ricky se compre una furgoneta y se convierta en repartidor por cuenta propia: por fin será su propio jefe. El mundo moderno se cuela en su vida familiar ofreciéndoles un futuro diferente.

22 hs – Panorama Internacional: “The song of names”, de François Girard (113 min, Canadá, Hungría). Subtitulaje electrónico. En pleno estallido de la Segunda Guerra Mundial, el pequeño Dovidl llega a Londres como refugiado judío desde su Polonia natal. Con solo 9 años es un prodigio del violín, lo que propicia su acogida en una destacada familia británica, que le integra como un hijo más y promociona sus estudios musicales. Dovidl se convierte en el mejor amigo de su nuevo “hermano” Martin. Años después, Dovidl está a punto de ofrecer su primer y esperado concierto, pero horas antes desaparece sin dejar rastro, provocando la vergüenza y la ruina de la familia, y dejando a Martin sumido en la tristeza y la incertidumbre. Convertido en profesor y experto musical, Martin (Tim Roth), ya adulto, descubre por casualidad a un joven violinista que le muestra una filigrana estilística que sólo Dovidl podría haberle enseñado. Martin comienza entonces una búsqueda que le llevará a recorrer medio mundo y a adentrarse en su propio interior para intentar dar respuesta a las preguntas silenciadas durante tantos años.