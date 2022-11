INTERPOL alerta por nueva modalidad de estafa

La Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (DGLCCO e INTERPOL) alerta a la población acerca de correos electrónicos falsos membretados con el nombre internacional de dicha institución y su logo, que son utilizados tanto para extorsionar como para engañar a las víctimas.

Los mails son enviados desde un correo electrónico cuya extensión es de Gmail o @interpol.org y quien redacta se hace pasar por personal de INTERPOL y utilizan un método conocido como “Phishing”.

El texto de dicho correo dice que se comenzó un proceso judicial contra el destinatario por pornografía infantil, pedofilia, exhibicionismo, ciberpornografía y tráfico sexual, tras realizar una incautación informática de ciberinfiltración.

Por otro lado, existen casos de la misma índole, pero cuya circulación es a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea sobre la celebración de conferencias sobre la misma temática.

Virus

Mediante estos correos o mensajes se podría acceder ilegítimamente a la información personal de las víctimas, contactos telefónicos, credenciales de acceso a distintas plataformas, entidades bancarias y datos de tarjetas de créditos, y con ello realizar estafas, extorsiones y usar su identidad para hacerse pasar por la persona para que sus allegados envíen dinero al exterior.

En estos casos la intrusión implica la infección con virus o software malicioso (malware) y puede producirse en cualquier sistema informático (PC, tablet o celular).

De acuerdo a la DGLCCO e INTERPOL se debe tener en cuenta que INTERPOL jamás se pone en contacto directamente con un ciudadano ni le pide dinero, datos bancarios o que realice una transferencia, mucho menos de un correo cuya extensión sea @gmail.com o @interpol.org, por más que la parte inicial se encuentre compuesta por la sigla de la Organización Internacional.

En este marco INTERPOL informa y recomienda:

Que no utiliza medios informales para realizar comunicaciones.

No acceder a links de origen desconocido.

No descargar adjuntos en correos electrónicos que se desconozca el remitente.

Verificar la información recibida ante cualquier duda.

Fuente: DGLCCO e INTERPOL