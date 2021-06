A propósito de la reciente inundación ocurrida en Pan de Azúcar el pasado 5 de junio en la que unas treinta y cinco personas, entre adultos y menores, debieron ser evacuadas y asistidas en el Club Albion, Susana Hernández y Fabiana Danta, edila departamental y concejala de Pan de Azúcar respectivamente, elevaron, a través de la Junta una batería de propuestas que según informaron son realizables en el corto y mediano plazo.

Estas medidas “no pueden continuar esperando” y su aplicación debe anticipar la próxima inundación, ya que se trata “de un hecho reiterado en el tiempo que afecta un área urbana que continúa creciendo en población”, sostienen.

A corto plazo, proponen la elaboración de un manual de procedimiento ante evacuaciones y de una guía de edificación para readecuación o construcción. La bonificación por 3 meses de agua y luz para padrones inundados para amortiguar el impacto económico que implica para las familias el recomponer sus hogares. El marcado de las columnas de alumbrado público con la cota de máxima creciente esperable del arroyo y la ampliación de fondos de inversiones para Pan de Azúcar en el Presupuesto Departamental en discusión, para la construcción de viviendas de interés social dando opción de realojo a los hogares de zonas de alto grado de inundabilidad.

Para más adelante

Mientras tanto, a mediano plazo, Hernández y Danta sugieren que se brinde “asesoramiento técnico gratuito en materia de construcción, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas mediante arquitectos e ingenieros de la Intendencia de Maldonado”. Asimismo, recomiendan “el uso de palafitos, de pozos negros no inundables y la realización instalaciones eléctricas aéreas; estrategias de bajo costo para evitar construcciones fácilmente inundables, filtración de aguas servidas y cortes eléctricos”.

También creen que sería de gran ayuda “desestimular la construcción en la zona, especialmente en los terrenos más afectados por su contigüidad al Arroyo Pan de Azúcar, estableciendo una normativa de construcción específica. Declaración de no aptitud para viviendas a los padrones de afectación severa por inundación, limitando a usos no habitacionales (deportivos, comerciales, logísticos, etc) compatibles con las crecientes. Realojos en terrenos contiguos al barrio propiedad de AFE, para lo que el Presupuesto Departamental puede destinar recursos a viviendas de interés social en Pan de Azúcar”.

Realojando

La constitución de un equipo multidisciplinario para trabajar con vecinas y vecinos sobre la posibilidad del realojo, en los casos de mayor riesgo por alto grado de inundabilidad, es otra de las propuestas, elevadas por las integrantes del Espacio 1946, que fueron enviadas además al Sr. Intendente Departamental y por su intermedio al Municipio de Pan de Azúcar, la Dirección General de Urbanismo, la Dirección General de Planeamiento, la Dirección General de Gestión Ambiental y la Dirección General de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud.

Foto: IDM