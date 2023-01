En los últimos días algunas zonas de la playa Mansa amanecieron cubiertas por una gran cantidad de algas, lo que motivó que se afirmara que se trataba de “sargazo”, fenómeno usual en las costas de México. Sin embargo, la bióloga y experta en algas y tortugas y directora del proyecto Macroalgas Uruguay Gabriela Vélez, aclaró a Correo de Punta del Este que no se trata de sargazo.

Según detalló, se trata de macroalgas que crecen en las rocas y que por las corrientes de aire que afectan al agua llegaron a la orilla, lo que es recurrente y normal que pase, tanto en costas de Maldonado como de Rocha. “Es normal y recurrente por el fuerte oleaje”, sostuvo, y aseguró que no se trata de algas tóxicas, por lo que estar en contacto con ellas no supondría peligro para la salud. El problema es que se acumulen en grandes cantidades, ya que por la descomposición fuera del agua pueden generar olores, por ejemplo.

Macroalgas

La cantidad de algas que han aparecido en la costa se puede incrementar por las altas temperaturas, una alta carga de nutrientes y una mayor disponibilidad de sustratos duros donde estas algas pueden crecer.

Estas algas se llaman “macroalgas” porque se ven fácilmente, por su tamaño, indicó y detalló que suelen crecer en las rocas o en estructuras que se encuentren en el agua, por lo que es muy común encontrarlas cerca de puertos, y el fuerte oleaje hace que se desprendan. A diferencia de ellas, el sargazo, común en playas del Caribe, y que puede generar la llamada “marea dorada”, no crece sobre una superficie, sino que flotan.

Lo que está sucediendo en las playas de Punta del Este es una “resaca multiespecífica”, es decir, que está compuesta por varias especies de macroalgas. En los últimos años, con la presencia del alga exótica invasora Grateloupia turuturu se ha encontrado una mayor cantidad de estas algas grandes y carnosas, lo que hace que las resacas de algas no sean “tan verdes” como hace décadas, explicó la experta en el Instagram @macroalgasuruguay.

Video: gentileza Marcelo Umpiérrez