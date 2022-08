El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero participó en una actividad organizada por Somos Uruguay, denominada Las Obras de Infraestructura Viales, Ferroviarias y Portuarias del Gobierno 2020-2025, donde destacó que se intervendrá el 81% de los kilómetros de rutas bajo jurisdicción nacional y que sobresalen las obras de doble vía en las n.° 1, 5, 8 y 9. Además, informó que el viaducto, en Montevideo, se finalizará en 2022 y que se procura culminar el ferrocarril central a mitad de 2023. ”El país está en obra y estará así hasta el final del gobierno”, dijo.

Falero remarcó que la inversión en infraestructura vial prevista para el quinquenio es de 3.300 millones de dólares. Añadió que, de los 8.833 kilómetros de las rutas que se encuentran bajo jurisdicción nacional, se intervendrán 7.692, lo que representa más del 81% de la red.

Chau balastro

El secretario de Estado aseguró que no se empleará más el balastro y que se sustituirá ese material, en los 375 kilómetros que aún lo incluyen, por tosca cimentada y tratamiento bituminoso. Asimismo, subrayó que se construirá o readecuará 227 puentes, en 32 rutas, con una inversión superior a los 400 millones de dólares.

En la ocasión, también comunicó que se efectuará 100 rotondas nuevas, 10 intercambiadores y 71 kilómetros de terceras vías, con la finalidad de mejorar la seguridad vial y disminuir los accidentes fatales. Asimismo, anunció que se crearán 642 km. de rutas nuevas, distribuidas en todo el país, y se realizará mantenimiento en 4.440 km.

El ministro resaltó que en 2022 se invertirá 2.500.000 dólares por día en la red vial y que el objetivo es alcanzar los 905 millones, cuando en 2021 fueron 500 millones y en 2020, 303 millones.

“Para que las cosas sucedan, todos tenemos responsabilidades compartidas. Es un momento importante, donde tenemos desafíos. El sistema político y el privado deben acompañar la oportunidad de dar un salto cualitativo en infraestructura, porque no la debemos desaprovechar. Las condiciones están dadas. El desafío es arriesgar un poquito más”, enfatizó.

En relación al sector ferroviario, señaló la trascendencia de la obra en construcción entre Montevideo y Paso de los Toros, que se espera finalizar a mitad de 2023. “Es un sector que puede desarrollarse y bajar costos de transporte”, manifestó el jerarca, quien no descartó regresar a este medio de traslado de pasajeros.

Acerca del ámbito portuario, valoró la mejora de los servicios en Montevideo, con una inversión de casi 400 millones de dólares para recuperar terreno al mar e incorporar nuevos espacios.