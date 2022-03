Investigación culminó con un ciudadano argentino condenado por dos delitos de extorsión

El 25 de febrero los Investigadores de la Zona Operacional II recibieron una denuncia por extorsión. La víctima expresó que recibió un llamado telefónico donde le decían que tenían a un familiar secuestrado y solicitaban dinero a cambio de su libertad.

El mismo día, una ciudadana denunció que recibió un llamado telefónico de un hombre manifestando ser un familiar y que lo tenían secuestrado. Seguidamente le habló otra persona indicándole que debía entregarle dinero para su liberación.

En ambos casos las víctimas siguieron las indicaciones señaladas en las llamadas telefónicas dejando un paquete con el dinero en el lugar indicado, próximo a sus domicilios. Seguidamente los denunciantes pudieron corroborar que sus familiares nunca estuvieron retenidos.

Tras una minuciosa investigación por parte de los Investigadores de Zona Operacional II y el análisis del sistema de video vigilancia de la Jefatura y de cámaras particulares, se pudo identificar las características de un ciclista que pasaba por los lugares y recogía los paquetes.

Detenido en Salto

El 3 de marzo los investigadores avistan en Avenida España el birrodado utilizado en los hechos, conducido por otro hombre quien manifestó que el vehículo se lo había prestado su compañero de domicilio, siendo éste un hombre de iníciales F.E.W. de 29 años de nacionalidad argentino.

Continuando con las actuaciones y en coordinación con el Fiscal de 3er Turno se realiza un allanamiento en el alojamiento de F.E.W. constatando que el mismo se había retirado.

Ante requisitoria emitida por la Fiscalía, F.E.W. fue localizado en el departamento de Salto y detenido por personal de aquella Unidad. Una vez en Maldonado fue conducido al Centro de Justicia.

En la tarde de ayer, finalizada la instancia en el Juzgado Penal de 11°Turno fue dispuesta la condena de F.E.W. como autor penalmente responsable de dos delitos de extorsión en régimen de reiteración real, a la pena de cuatro años (4) y (7) siete meses de penitenciaria efectiva.-