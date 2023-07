Investigación policial en Montevideo logró detener a la autora de estafas millonarias y apropiación indebida

En octubre del 2021 el Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol (D.G.L.C.C.O e INTERPOL) recibió una denuncia contra una mujer por parte de una empresa relacionada al rubro de corredores de bolsa. La denunciada prestaba servicios para la empresa como ejecutiva de cuentas externa en modalidad de introducción de clientes.

La mujer disponía de una cartera de clientes propia a los que asesoraba personalmente para la formación de sus portafolios de inversión y que pudieran adquirir algunos de los distintos instrumentos financieros que componían la empresa que ella representaba (bonos, acciones, etc), lo que generó una relación de confianza entre ella y los clientes. Conforme a esta relación la denunciada oficiaba como intermediaria entre el cliente y la empresa, haciendo distintas operaciones solicitadas por el cliente en el marco de su cuenta de inversión.

Desvíos y falsificaciones

Posteriormente, en virtud de los desvíos de fondos denunciados, se constató la existencia de documentos falsificados que no correspondían con los estados de cuenta reales aportados por la denunciada a los clientes. La investigación mostró que se procedía al retiro de dinero en efectivo mediante cheques de la empresa desde la cuenta de clientes sin comprobantes firmados por estos, como así también cheques a la orden de clientes que la denunciada entregaba a una casa de cambio con la finalidad de ser depositados en la cuenta de clientes en el exterior. También se detectó la obtención de cheques y letras de cambio de clientes por parte de la indagada, los que no eran ingresados a las cuentas y eran cobrados a través de la casa de cambio. Esta maniobra se valúa en varios millones de pesos, aunque el monto final aun no se ha podido determinar.

Una vez detenida, la implicada, de iniciales L.D.F.P. y de 63 años, fue puesta a disposición de la Justicia donde el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 41° Turno dispuso su condena “como autora penalmente responsable de un delito continuado de estafa en concurso fuera de la reiteración con un delito continuado de apropiación indebida a la pena de 24 meses de prisión, la que se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba con medidas”.

Fuente: Ministerio del Interior