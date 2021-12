Investigan casos de presunta estafa con alquileres

La fiscalía de Maldonado investiga por estas horas varias denuncias de alquileres realizados por una persona que no contaba con el aval de los propietarios. En algunos casos los alquileres son por unos días, incluso con inquilinos que ya ocuparon las propiedades, y en otros casos son alquileres para todo el año. Los damnificados sostienen que no dieron el aval para esos negocios y que tampoco recibieron el dinero que el denunciado cobró por las rentas.

Según informó la emisora FM Gente, quien sería responsable de las maniobras está internado fuera de Maldonado y será llamado a declarar cuando sea dado de alta.

Todas las denuncias implican a un individuo joven, que tenía cierto grado de vinculación con los propietarios y que, si bien en algún momento del 2020 recibió el aval de éstos para alquilar sus apartamentos, jamás les entregó el dinero ni rindió cuenta alguna.

En algún caso, los propietarios se enteraron de la maniobra al llegar a sus apartamentos y encontrarlos ocupados por lo que optaron por asesorarse con abogados.

Éstos se pusieron en contacto con el joven “inmobiliario” así como con los inquilinos, buscando algún tipo de acuerdo, hecho éste que no se concretó y motivó la radicación de las respectivas denuncias.

FM Gente