Invierno Cultural: música en vivo, dibujo, cachengue tempranero & milongas

Maldonado tiene una oferta cultural bien activa. Hay planes para todos los gustos: milongas, conciertos, espacios para explorar las artes plásticas, barcitos con onda en los que se puede escuchar música en vivo y bailar. Que el frío no te paralice,¡salí a pasear que la cultura local te espera!

Cachengue tempranero en Primitivo en Piriápolis

Para aquellas personas aventureras con ganas de descubrir lugarcitos con onda un poco más lejos de lo común, les recomendamos Primitivo, un espacio de arte y gastronomía con una interesantísima grilla de propupuestas artísticas, ambiente bohemio y relajado, y comida super saludable. Este viernes 23 de junio, de 19 a 00 hs, hay Cachengue Tempranero. Si tenés ganas de tirar unos pasitos este finde, pero también descansar para aprovechar el sábado desde temprano, este puede ser tu plan ideal.

Uruguay esq. Ayacucho

Piriápolis.

IG: primitivo.uy

Chapital, Ibarburu y Mateu en La Curandería

Este viernes 23 de junio a las 21 hs, tenemos un show super recomendado: Juan Pablo Chapital (@juan_pablo_chapital), Martín Ibarburu (@martin.ibarburu) y Nacho Mateu(@nachomateu2) llenarán de música a La Curandería. Velada sensible y de otro planeta, que no podés perderte. La Curandería es un lugar soñado atendido por sus dueños. Comida fresca, casera con opción vegetariana y gluten free. Imperdibles: las quesadillas de tapioca con vegetales asados y los vermús. Este toque es con entrada, 350 pesos. Una ganga. No duermas con la reserva.

Román Guerra 638.

T: 42 263121.

IG: lacuranderia.uy

Espacio de dibujo común en C.C. Kavlin

Este viernes 23/06 a las 18:30 el Centro Cultural Kavlin abre sus puertas con una propuesta interesantísima: “Espacio de Dibujo Común” es una instancia para pensar, conversar y dibujar en común lo que nos es común. Con el dibujo y la escritura como herramientas buscaremos interrogar lo cotidiano, trabajando en torno a objetos e historias significativas de los participantes. No se requiere ningún tipo de conocimiento previo.

Calderón de la Barca entre Shakespeare y Bv. Artigas

Punta del Este.

Actividad sin costo /

Por más info e inscripciones: contacto@centroculturalkavlin.org

T: 42 25 38 66 / 095 919 092

Otros Indios y Roque Bellini en Pueblo Narakan



Si buscás buenos shows y un lugar con onda en la península, este viernes 23 de junio a las 21.30 hs, Pueblo Narakan recibe a Otros Indios – Quinteto de música Uruguaya, que promete un show íntimo emocionante. El proyecto está integrado por el dream team: Juan Chilindron (contrabajo), Sebastian Mederos (bandoneon), Felipe Giordano (guitarra), Milica Trickovic (violin) y Federico Araújo (piano y composición). Imperdible. El sábado 24 a las 21.30 “se pica” Narakan con el show de Roque Bellini “Live Looping”. La propuesta incluye Diner + Dance. Ambos shows son de entrada libre con reserva al 098104500.

Juan Díaz de Solís 678

Punta del Este

Tango que te quiero Tango en el Teatro Casa de la Cultura

Si andás con ganas de escuchar buena música y asomarte al universo del tango, La Casa de La Cultura de Maldonado recibe este sábado 24 de junio a las 20:30 hs a “Gardel siempre Gardel” (Julio César “Yuyo” Delgado (bandoneón), Fernando Bigliante (bajo), Rodrigo Callicó (piano), Raúl “Rulo” Rodríguez (voz). El domingo 25 de junio, 20:30 hs, es el turno de Tangos de Maldonado, homenaje a Gardel. Cuarteto San Fernando, Fabrizio Rinaldi (piano), Esteban Suárez y Ximena González (voces). Estos shows exquisitos se darán en el marco de “Tango que te quiero Tango – Segunda Edición 2023”, un ciclo en promoción de tango como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (2009). La entrada es libre.

Rafael Perez del Puerto esquina Sarandí.

Agenda Milonguera

Tanto si vivís en Punta del Este o estás de paso y te querés asomar al universo del 2×4, acá te dejamos algunas opciones:

Para los que andan por Piriápolis, hay un interesantísimo ciclo de prácticas en un espacio hermoso cedido por el Argentino Hotel llamado La Fontana, que cuenta con estacionamiento. Todos los viernes a las 19 hs hay una pequeña clase introductoria, más bien dirigida a gente nueva y luego se abre el espacio a la práctica tempranera. Se puede llevar lo que se quiera consumir y compartir, incluya su vaso/copita en el bolsito. Organiza Lucía Navarro @luchi_navarro.tango

Armenia 4094

Piriápolis

El sábado 24 de junio hay fogón de San Juan y Milonga en El Viejo Almacén de Ocean Park, con música de DJ Rodrigo de León.

Info: 099881575.

Copacabana y Mar del Plata

Ocean Park, Km 111.

Para seguir la agenda milonguera semanal recomendamos seguir la cuenta de Instagram @tangoenmaldonado y @sienteeltangorevista.