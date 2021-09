Por Rodrigo “Chino” Fernández

El equipo de Ituzaingó está en serios problemas en el Campeonato Nacional de OFI Divisional “A” al empatar como local el pasado sábado 11 en el Campus Municipal de Maldonado frente a Boca Juniors de Melo.

La Verde del Parque San Rafael tiene solo 2 puntos de 9 posibles en el marco del Campeonato Nacional de Clubes del Interior, no ha podido ganar en las dos presentaciones de locatario y ahora deberá salir a buscar la clasificación en cancha ajena, no es un panorama muy favorable para los dirigidos por Andrés Mendoza, que aunque juegan un fútbol rápido y con buenos movimientos tácticos, carecen de contundencia y efectividad.

En este partido ante Boca Juniors tuvieron muchas chances claras de convertir pero fue el visitante quien se puso en ventaja cuando a los 13 minutos con gol de Valentín Martins los Sanduceros se ponían 1-0, nuevamente Ituzaingó a remar de atrás y salieron con fuerza a tratar de empatar el partido.

La figura de Diego Pérez en el arco de Boca Juniors se agigantaba, la “Verde Peninsular” intentó un par de veces pero encontró al portero en su intención de gol, sus atajadas mantenían el score cerrado en su arco pero llega Jorge Recarey para empatar a los 21 minutos, era justicia por lo que en ese momento se veía en la cancha.

Buen juego

El resto del partido fue parejo, Ituzaingó intentaba hacer su juego de pases y buen juego mientrás que Boca Juniors a cada pelota recuperada sacaba rápidos contragolpes que lastimaban la retaguardía del locatario. Poco a poco el partido se puso candente, el empate favorecía a los visitantes que no tenían ningún apuro en cada reposición de juego, eso hizo exasperar a Ituzaingó que ya no jugaba con claridad y fue entrando en un juego brusco que favoreció a Boca Juniors. El partido se fue con empate y en la salida del terreno de juego se vio cara de preocupación en un Ituzaingó que si quiere pasar de Fase tiene que ganar si o si afuera lo que no consiguió de local.

DETALLES

ITUZAINGO 1 BOCA JUNIORS MELO 1 Estadio «Domingo Burqueño Miguel» Árbitros de Colonia: Washington Banchero con Gastón Meza y Marcelo Píriz.

ITUZAINGO(1) Jonathan Deniz, Matías González(63 Agustín Camacho), Juan Manuel González, Matías Barilko, Bruno Serrón, Martin Larrosa(79 Maximiliano Gasco), Agustín Teleyu, Jorge Recarey, Jonathan Alba, Max Rauhofer y Mateo Figoli(88 Kevin Gutiérrez). DT Andres Mendoza

BOCA JUNIORS MELO(1) Diego Pérez, Heber Maeso, Nicolás Márquez, Víctor Sosa(46 Andrés Falero), Yian Franco Rodríguez, Martin Diez(76 Pablo Silvera), Alvaro Smith(90 Fabiano Cougo), Juan Yangurde(46 Walt Báez), Zacarías Pardiñas, Bruno Moura y Valentín Martins( 82 Ramon Larrosa).DT Osmar Huguet

Goles 13 Valentín Martins (Boca), 21 Jorge Recarey (Ituzaingo)

En el otro cruce de la Serie F fue empate 1 a 1 entre Progreso de Atlántida y Lavalleja de Minas, al menos esto favorece a Ituzaingó. Repasamos la Tabla de Posiciones jugadas 3 fechas: Lavalleja (Minas) 7 pts. – Boca Juniors (Melo) 4 pts. Ituzaingó 2 pts. – Progreso (Atlántida) 2pts.



La máquina del gol

En Libertad todo es alegría con otra goleada que los pone prácticamente ya en la otra Fase con un saldo a favor increible al vencer con total solvencia a Nacional de Rocha.

Con una actuación colectiva espectacular el equipo de Libertad sigue demostrando ser uno de los equipos fuertes de la Divisional “B” del Campeonato Nacional de Clubes del Interior, esta vez su rival fue Nacional de Rocha al cual venció por 5-0 en un partido que se disputo en el Álvaro Pérez con buen marco de público.

Los goles son amores y el “Penado 14” tuvo muchos en esta tarde, primero Eduardo Chocho abrió el score a los 7 minutos y llega el primer gol de Agustín Noguez con esta camiseta a los 18 minutos, se iban al descanso 2-0 pero podrían haber sido más. En el complemento llega Rafael Martínez para aumentar las cifras a los 50 minutos, el “Pajarito” Rodrigo Pérez pone el 4 a 0 a los 69 minutos y Agustín Giosa a los 84 minutos pone la Lotería: 5 a 0.

DETALLES

LIBERTAD SAN CARLOS 5

NACIONAL ROCHA 0

Estadio Álvaro Pérez Árbitros de Minas: Ruben Abreu , Jorge González y Robert Villar

LIBERTAD (5) Santiago Fernández, Agustín Rocha, Tomás Prieto, Facundo Cuadrado (64 Cristian Patron), Santiago Pérez, Agustín Noguez(73 Matías Núñez) . Emiliano Suárez, Rodrigo Pérez (87 Martin Rijo), Rafael Martínez, Facundo Suárez (64 Agustín Giosa) y Eduardo Chocho (73 Camilo Miraglia). D.T.: Agustín Henry

NACIONAL DE ROCHA (0): Martín Ceballos; Alejandro Fernández, Axel Romaso, Diego Pereyra, Claudio Pérez; Mauricio Da Luz(50 Ignacio Pérez) , Javier Delgado, Matías Egaña(60 Anthony Clavijo), Luis Núñez(Maicol Pérez) ; Henry Gómez y Marcos Rubino(75 Jorge Llana). DT: Federico Egaña.

Goles 7 Eduardo Chocho , 18 Agustín Noguez , 50 Rafael Martínez , 69 Rodrigo Pérez y 84 Agustín Giosa (Libertad)

NOTA. Previo al inicio del partido en el Alvaro Pérez se realizó un minuto de silencio en homenaje al reciente fallecimiento de Eduardo Castro Núñez, un gesto más que destacable para un hombre que brindó una tarea impecable en su carrera como periodista oriundo de la ciudad de San Carlos.



En el otro partido de la Serie J fue victoria de Palermo de Rocha como visitante ante San Lorenzo de Pueblo Gerona por 2-1. La Tabla de Posiciones de la Serie quedó de la siguiente manera: Libertad 9 pts. – Nacional (Rocha) 4 pts. – Palermo (Rocha) 4pts. – San Lorenzo 0 pt.

Los goles como anfitriones de lujo

El Parque Beverly Hills fue testigo de una goleada de los dueños de casa en el marco de la tercera fecha de la Copa Nacional de Clubes del Interior Divisional “B” en la tarde del domingo 12, los puntaesteños pegan fuerte en un partido clave y suben en la Tabla de Posiciones.

Una goleada impresionante 6 a 1 es lo que consiguió el equipo de Alejandro Lladó, que desde el arranque nomás puso todo el vértigo y se adueñó totalmente de la pelota para vulnerar sin contemplaciones la débil defensa de Pan de Azúcar que veía cómo el locatario llegaba por todos lados.

El primer gol cae a los 10 minutos por intermedio del delantero Juan Díaz, después aparece el doblete de Maicol Silva a los 44 y 53 minutos, antes que termine el primer tiempo había colocado el 3 a 0 Brian Faller a los 45 minutos, ya en el 2do tiempo siguieron los goles y aparece Ademar Martínez para poner todo 5 a 0 a los 69 minutos, un penal del especialista Andrés Martínez puso las cosas 6 a 0 y sobre el final anota GianLucas Martínez que puso el gol de la honra de los muchachos de Zona Oeste que ahora ven la clasificación como una misión totalmente díficil y casi imposible.

Era importante lograr los 3 puntos para Punta del Este en una serie que se ha tornado ahora en una lucha entre tres equipos con lugar solamente para dos. Este triunfo tan contundente le da fuerza para lo que resta.

DETALLES

PUNTA DEL ESTE 6

PAN DE AZUCAR 1

Parque Beverly Hills Árbitros de Canlones Int. Sebastián Montenegro , Never Curbelo y Claudio Izzi.

PUNTA DEL ESTE(6) Juan Llado, Andres Martínez, Damián Pérez, Alejandro La Cruz( Diego Suarez) , Brian Faller(68 Luciano Sosa), Pablo Suarez, Ruben Soca, Ademar Martínez(68 Bruno Lomiento), Brandon Caporal(68 Fernando Madruga), Emiliano Ferreira(24 Maicol Silva) y Juan Díaz, DT Alejandro Llado

PAN DE AZUCAR(1) Thiago de los Santos , Juan Manuel Balda , Ruben Fernández , Sebastián Castro(62 Luciano Cabrera), Néstor Pérez (75 Leandro Marcos) , Jhonatan Malzoni, Martin Lazo(69 Eric Raposo), Emiliano Sanción (46 Joan González), Maikel Silva , Gianlucas Martínez y Damián Fleitas(62 Daniel Villar) D.T.: Juan Bautista Balda

Goles 10 Juan Díaz , 44, 53 Maicol Silva, 45 Brian Faller, 69 Ademar Martínez , 80 Andrés Martínez de penal (Punta del Este) 86 Gianlucas Martínez (Pan de Azúcar )

En el otro cruce de la Serie I Lito de Minas venció como local a Ferrocarrilero de Empalme Olmos 1 a 0 y lidera la Tabla de Posiciones, los detalles a continuación: Lito (Minas) 7pts. – Punta del Este 4pts. – Ferrocarrilero (Empalme Olmos) 4pts. – Pan de Azúcar 1 pt.

Foto: gentileza Ernesto Hornos