Ituzaingó ganó el clásico y lidera el clausura; Libertad saca ventaja en la anual otra vez

La verde peninsular lidera el Clausura y no solo eso, sino que se “sacó” dos rivales de fuste de encima como lo son Libertad y Punta del Este

Por Rodrigo “Chino” Fernández

El pasado domingo 1° de octubre se disputó de forma íntegra la 4ta Fecha del Torneo Clausura de Primera División en Liga Mayor con un importante triunfo de Ituzaingó en el clásico puntaesteño ante Punta del Este como visitante, al tiempo que Libertad sacó los tres puntos ante Colón FC y aprovechó el empate de San Carlos ante Peñarol Fernandino para sacar un margen en la Tabla Anual.

UN CLÁSICO TOTALMENTE VERDE

El conjunto de Ituzaingó fue mucho más y, para muchos, quedó corto en el resultado final al ganarle por la mínima a su rival de siempre Punta del Este, por 1-0. El partido se jugó frente a un muy buen marco de público en el Parque Beverly Hills y tuvo un claro dominio del equipo que oficializó como visitante en esta oportunidad: Ituzaingó con un muy buen juego colectivo llegó mucho más sobre el arco de Juan “Pipo” Lladó que tuvo un partido casi excelente, sino la diferencia hubiese sido mucho más amplia.

El gol llegó en el minuto 72 por intermedio de Rafael Acosta, el delantero de la verde fue uno de los jugadores con mayor destaque en el partido.

Ahora, gracias a este triunfo, Ituzaingó lidera el Clausura y no solo eso, sino que se “sacó” dos rivales de fuste de encima como lo son Libertad y Punta del Este a los cuales venció en una semana. Ahora el equipo del Parque San Rafael depende de sí mismo para seguir liderando y quedarse con el Torneo Clausura, pero aún restan 7 fechas, más de la mitad del certamen.

LIBERTAD SACA VENTAJA EN LA ANUAL

El “Penado 14” volvió al triunfo una vez más al vencer como locatario a Colón FC por 2-1, una victoria que tuvo mucho más valor al darse el empate de su más cercano perseguidor en la Tabla Anual y rival de siempre: San Carlos en esta fecha.

Los goles fueron convertidos por Matías Tavares a los 70 minutos y Javier Vargas aumentó a los 81 minutos, había empatado momentáneamente el centro delantero ex Punta del Este Sergio Rodríguez para Colón FC a los 77 minutos.

Es otra ocasión donde Libertad muestra que sabe rehacerse durante un partido ya que el empate de los rivales de turno llegó con pocos minutos para jugar y pudieron convertir para quedarse con un triunfo muy importante.

SAN CARLOS PIERDE PIE EN LA ANUAL

Los decanos carolinos dejaron ir dos puntos vitales ante Peñarol Fernandino y de esta manera ahora tienen 3 puntos menos en la Anual que el rival de todas las horas Libertad. El partido ante los aurinegros fernandinos terminó 1-1 en el Estadio Fernando Agorrody.

El partido tuvo su primer gol al minuto 53 cuando el excelente delantero Luis Morales anotó para los visitantes al minuto 53, pero poco duró la alegría de los mirasoles ya que Pablo Moreira empató el partido al minuto 58.

Empate con mucho para sacar en conclusión ya que San Carlos pierde un poco de pisada en ese mano a mano de todo el año en la Anual que ha sostenido con Libertad, ya pasó el clásico y no le fue bien es por eso que tiene ahora que intentar revertir ese déficit en estos 7 encuentros que restan ya que corre desde atrás en la Tabla Anual y ya no dependen de ellos mismos.

ATLÉTICO FERNANDINO GANA COMO VISITANTE EN UN ESCENARIO SIEMPRE COMPLICADO

El decano del Interior se queda con un triunfo muy festejado porque hace varios partidos venían de “capa caída” como se dice habitualmente cuando un equipo no encuentra el funcionamiento y como consecuencia los resultados esperados al ganarle por mínima diferencia a Artigas Juniors como visitante.

Nuevamente Maicol Silva, de muy buen año, fue el autor del gol de Atlético Fernandino cuando llegó a las redes al minuto 83.

ALIANZA CINCO LO COMPLICÓ AL “NEKE”

El Funebrero ya puede estar tranquilo, este año el “fantasma del Descenso” no ha sido un personaje habitual en la mente de sus hinchas y plantel, en parte se reflejó al comienzo del Torneo Apertura, pero después han mantenido muy buena regularidad. En esta fecha suman de a 3 una vez más gracias a la victoria ante un Kennedy que necesitaba los puntos porque este club sí está metido en una “batalla” junto a San Martín y Peñarol de San Carlos, quienes justamente jugaron entre sí, y después vamos a contar lo ocurrido entre estos dos clubes.

Los goles de este partido fueron convertidos por Maximiliano Pérez a los 25 minutos para el “Neke” que empezó ganando el encuentro, 5 minutos más tarde mediante una ejecución desde el punto del penal empató el partido Fabricio Núñez, este penal fue muy controvertido y por demás protestado por la gente de Kennedy que entendía que había sido un choque entre compañeros y que el rival se golpea adrede con uno de los implicados simulando ser golpeado y el juez Marcos Hernández cayó en el engaño. En el 2do tiempo le da vuelta al marcador Alianza Cinco al minuto 65 por intermedio del delantero Max Rauhoffer.

PEÑAROL DE SAN CARLOS LO GANABA BIEN Y TERMINÓ DIVIDIENDO HONORES CON SAN MARTÍN

El Parque Quintín Cuadrado Cabrera fue escenario de una “Final” este fin de semana, si así como lo leen amigos porque se enfrentaron Peñarol de San Carlos y San Martín, dos clubes que tienen la presión de jugar cada partido como si no hubiera mañana, era una Final si, pero una Final del Descenso.

Empezó ganando el aurinegro carolino con gol de Agustín Tort a los 17 minutos, aumentó la ventaja al minuto 49 Maikel Britos y todo era una fiesta en la tribuna donde estaban los hinchas del mirasol, pero el equipo “Santo” no se rindió y empezó a empujar y crecer futbolísticamente para, primero, descontar y ponerse a tiro con gol de Axel Díaz a los 75 y sobre el final llegar al empate al minuto 88 por intermedio de Alex Machado, un empate que no le sirve tanto a ambos, pero sobre todo a Peñarol que hubiera igualado a Kennedy en la Tabla Anual, el duelo entre rivales directos terminó en tablas.

TABLA DE POSICIONES

TORNEO CLAUSURA

EQUIPO PJ PUNTOS ITUZAINGÓ 4 10 LIBERTAD 4 9 PUNTA DEL ESTE 4 7 SAN CARLOS 4 7 ATLÉTICO FERNANDINO 4 5 COLÓN FC 4 4 KENNEDY 4 4 ARTIGAS JUNIORS 4 4 PEÑAROL FERNANDINO 4 4 SAN MARTÍN 4 4 ALIANZA CINCO 4 4 PEÑAROL SAN CARLOS 4 2

TABLA ANUAL