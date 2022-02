“Izquierdas con tufo”, por Danilo Arbilla

Fidel Castro fue el mayor gigolo del planeta. Un maestro. A los rusos los exprimió. Fundió a la Venezuela de Chávez y recibió tributos del Brasil de Lula, del Ecuador de Correa, de la Argentina de los Kirchner, hasta del Chile de Allende y de la Bolivia de Evo, de los peruanistas y del Uruguay del Frente Amplio de Vázquez y Mujica. Ortega muy poco para ofrecer, pero igual hubo algunos más que le hacían llegar su parte.

Un genio: es que Fidel tenía la facultad de decidir y decir quién era de izquierda y quién no. Él era el que otorgaba la credencial de izquierdista y todos iban a hocicar a la Habana. Y entonces se fijaba “el aporte”, en entregas de productos a precio vil, caso de petróleo y alimentos, y la compra de productos cubanos, innecesarios y caros, y la contratación de expertos. Este fue un gran invento que le aseguró a Fidel un multimillonario ingreso en dólares. Año a año. Pobló al Continente de maestros, médicos oftalmólogos y asesores militares de amplio espectro, que en el caso de Venezuela directamente mandan.

Había un orden. Una categorización. Muerto el gran líder eso se acabó.

Nicaragua, Venezuela y Cuba detentan el título, santificadas por el propio Fidel. Conservadoras, ortodoxas leninista-fidelistas, dictaduras donde no se respetan los derechos humanos, ni civiles de ningún tipo, donde no hay libertad de prensa y se persigue y apresa a disidentes y con economías en bancarrota. Izquierdistas y progresistas. Son auténticas y certificadas; eso sí, despiden un feo hedor.

En estos días, paralelamente, aparece una nueva izquierda que irrumpe vigorosa. Pero, hete aquí que, según Nicolás Maduro, se trata de una ‘izquierda derrotada, fracasada, una izquierda cobarde frente al imperialismo, frente a las oligarquías”. Una izquierda “contrarrevolucionaria”, que no tiene “moral” ni “nivel”, “que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso, en atacar el legado histórico y en atacarme a mí como presidente”.

Todo ello según Maduro quien lo ha expresado en referencia al peruano Pedro Castillo, al chileno Gabriel Boric y al colombiano en carrera Gustavo Petro quienes, a su vez, en sus discursos han procurado y procuran ubicarse lo más lejos posible para que no los alcance el tufo cubano o el de Nicaragua y en particular el “bolivariano”

“No me gustaría que Perú se convierta en uno de esos (tres) modelos” ha dicho reiteradamente Castillo, el hombre de los mil y un gabinetes. El chileno Boric no le ha ido a la zaga: “Venezuela ha tenido un retroceso brutal” en sus condiciones democráticas y de respeto a los DDHH, afirma. Y Petro que está al lado no se ha privado de nada: “La imagen de Maduro no es la de un líder de izquierda, es un integrante muy conservador de las facciones más regresivas de la política mundial, que están tratando de defender que el mundo permanezca en una economía fósil”.

Mientras, Argentina es un triste sainete y Lula, si es que llega, hará lo que le permitan los militares, como la vez anterior. Y en nuestro país, el Frente Amplio a pie firme. Con Cuba y Venezuela. Comandados por el Partido Comunista, pese al tropezón de Abdala y quedar más desubicados que dirigente del PIT-CNT en José Ignacio, más que nunca marxistas, leninistas y fidelistas. En la teoría y en la práctica: lo peor es lo mejor.

¿Y en qué quedamos?

¡Qué falta que hace Fidel! Él decidía y decía y todos obedecían.

Me quedó en versito y todo.