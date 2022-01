Jaime Roos presentará su espectáculo “Mediosiglo” en Enjoy Punta del Este

Luego del show brindado el 17 de diciembre en el Estadio Centenario, que marcó su regreso a los escenarios luego de casi siete años, Jaime Roos prepara ahora una nueva función de Mediosiglo. Esta vez, la cita será el sábado 22 de enero a las 22 horas en Enjoy Punta del Este.

Su show en el Centenario

Bajo el título de Mediosiglo —un guiño a la letra de “Postales para Mario”—, Jaime Roos ideó una fiesta por partida triple: se trataba del cierre en vivo del proyecto discográfico Obra completa, su vuelta a los escenarios y el festejo de los 50 años de su carrera profesional.

Para hacer de esta celebración, algo todavía más especial, armó “La Banda Completa”, una orquesta de 22 integrantes —la más numerosa de su carrera— que definió como “el sueño del pibe”. Basta con repasar los nombres de los músicos para confirmarlo:

Gustavo Montemurro (teclados), Nicolás y Martín Ibarburu (batería y guitarra eléctrica), y Gerardo Alonso (bajo) fueron parte de la base del grupo, además de Pablo Somma (flauta), Juan Ibarra (percusión y teclados) y Poly Rodríguez (guitarra criolla).

Compañía

Roos se acompañó de una cuerda de tambores de candombe, una “batea” de murga y un coro murguero de siete integrantes. Además, incluyó a la inconfundible voz invitada de Freddy “El Zurdo” Bessio en canciones como “Amor profundo”, “Si me voy antes que vos” y “Brindis por Pierrot”. La esencia del “candombe, murga y rocanrol” —el sello inconfundible de la obra de Roos— quedó mejor representada que nunca sobre el escenario.

El show del Estadio Centenario duró dos horas y media, y contó con un repertorio de 24 canciones. Basado en lo que alguna vez definió como la “lógica de la W”, construyó un espectáculo en torno a un constante vaivén emocional. Hubo espacio para joyas como “Golondrinas”, “Milonga de Gauna” y “Victoria Abaracón”; éxitos transgeneracionales como “Cuando juega Uruguay”, “Los Olímpicos” y “Cometa de la farola”; y momentos tan íntimos y memorables como la unión entre “Las luces del Estadio” y “Retirada”.

“Ustedes nos hicieron el aguante más largo del mundo. Si llega a haber alguno más extenso, no lo conozco. Cualquier agradecimiento se queda corto, así que gracias infinitas, gracias totales”, le comentó Roos con una amplia sonrisa a las 16 mil personas que coparon la Tribuna Olímpica para ser partícipes de esa noche que, como quedó reflejado en las crónicas de prensa, ya forma parte de la historia de la música uruguaya.

El proyecto “Obra completa”

Durante seis años y medio, Jaime Roos estuvo ausente de los escenarios. Sin embargo, y como aclaró en varias entrevistas, el compositor de “Amándote”, “Durazno y Convención”, “Colombina” y otros clásicos inoxidables del repertorio rioplatense, dedicó este tiempo a “ordenar el living”. Se reencontró con su obra, la remasterizó y en algunos casos la remezcló —como hizo con Si me voy antes que vos (1996) y Fuera de ambiente (2006)— para dar nacimiento a Obra completa, un proyecto que consistió en la reedición de todos sus álbumes de estudio y sus tres discos en vivo.

También hubo espacio para dos volúmenes de Selladas, que rescata y recopila las canciones que no editó en sus discos oficiales —una iniciativa equiparable al Past Masters de The Beatles—, sus trabajos como arreglador y hasta maquetas de “Si me voy antes que vos” y “Postales para Mario” —que, si se vuelve a comparar con la discografía de los cuatro de Liverpool, podría ser el Anthology uruguayo—.

El ambicioso proyecto de 20 entregas le requirió 2200 horas de estudio de grabación y unas 1000 más de trabajo junto a su equipo de colaboradores. Para completar el proceso, Roos también reeditó en vinilo algunos de los clásicos de su obra. Se trata de Aquello, en una edición especial con textos a cargo del periodista Andrés Torrón; Siempre son las cuatro, que incluyó el póster original —un collage de fotos al estilo del White Album— a cargo de Jorge Nasser; Mediocampo, que a 37 años de su edición recibió nuevamente el galardón de disco de oro; Mujer de sal junto a un hombre vuelto carbón, el álbum que grabó junto a Estela Magnone; y Fuera de ambiente, su último disco de estudio hasta la fecha.

Entradas a la venta

Las entradas del show producido por Ápice ya están a la venta a través de AccesoYa. Los precios, que no incluyen el costo de servicio de AccesoYa, son los siguientes: $3900 para Plateas A y B, $3.500 para Plateas C y D, $3.300 para Platea E, $2.800 para Platea F, $2.300 para Tribuna Trasera, $1.650 para Tribuna Lateral.

Los mayores de 12 años deberán presentar certificado de vacunación contra el COVID-19 para ingresar al show, mientras que los menores de 2 años, inclusive, no deben pagar entradas.