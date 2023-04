Jefatura de Policía deberá devolver dinero incautado en operativo realizado años atrás en Maldonado Nuevo

La Jefatura de Policía de Maldonado fue condenada a devolver una suma de dinero incautada a un hombre poseedor de múltiples antecedentes en un operativo cumplido ocho años atrás en el barrio Maldonado Nuevo de la capital fernandina.

Empero, durante el juicio, los abogados del Ministerio del Interior aseguraron que el dinero había sido devuelto a la esposa del hombre detenido en ese episodio. La mujer en cuestión negó que esto haya ocurrido. La falta del recibo correspondiente le dio la razón al reclamante y condenó a la demandada a devolver la suma de dinero en cuestión.

El caso quedó de manifiesto el pasado 23 de marzo cuando el tribunal de apelaciones en lo civil de 6º turno ordenó la devolución del dinero, una suma expresada en dólares, al sujeto en cuestión.

El expediente fue caratulado “AA C/MINISTERIO DEL INTERIOR, DAÑOS Y PERJUICIOS”, IUE 289-276/2018” y fue elevado al citado tribunal por el recurso interpuesto por el abogado del reclamante contra el fallo en primera instancia de la jueza civil de 5º turno, doctora Claudia Valetti Rodríguez.

El fallo en primera instancia había desestimado la demanda presentada por el abogado contra la Jefatura de Policía de Maldonado pidiendo no solo la devolución del dinero incautado sino también los daños sufridos durante el procedimiento que terminó con el arresto del reclamante.

“En peligro”

El recurso sostuvo que la decisión de Valetti lo agravia porque no puede avalarse un procedimiento policial donde se puso en peligro la vida de quienes conducían el vehículo y de cualquier persona que circulara en las inmediaciones.

El abogado dijo que en este caso “se dieron dos hechos antijurídicos claros: el accionar policial y la apropiación indebida del dinero incautado por la policía. El mismo se buscó y extrañamente no apareció. Se ensayó la excusa de que se había entregado a su pareja pero no encontraron el recibo y no se entregan U$S 1503 y $ 1,855 sin exigir un recibo a cambio”.

Antecedentes

El 4 de julio de 2015, aproximadamente a las 23.00 horas, fue recibido un llamado en el 911 proveniente de la parada de taxis ubicada en Camino de los Gauchos y calle 7 que informaba que habían lesionado a una persona con una botella.

A los pocos minutos, fue recibido otro llamado denunciando la presencia de un automóvil Cherry QQ gris desde cuyo interior se hicieron disparos. Como respuesta fueron enviados varios móviles al lugar, avistándose al vehículo en calle Simón del Pino, que fue interceptado por tres móviles en las cercanías del predio ferial de Simón del Pino y avenida Aiguá de la capital fernandina.

Una vez rodeado, los policías descendieron y dieron la voz de alto a los ocupantes del vehículo, que era conducido por el autor de la demanda, quien llevaba como acompañante a otro sujeto.

Haciendo caso omiso a la orden, el conductor del Cherry QQ avanzó hacia los policías y posteriormente efectuó una sorpresiva maniobra de reversa, embistiendo un vehículo policial, poniendo en riesgo a un efectivo para darse luego a la fuga, lo que motivó la persecución policial.

“El automóvil intentó darse a la fuga lo que motivó que uno de los agentes disparase (BB hacia la rueda trasera izquierda del vehículo. El Cherry QQ impactó contra un patrullero y se dio a la fuga rodeado por los móviles y siendo atacado por disparos”, dijo uno de los testigos. Similar reconocimiento efectuó el actor al declarar en sede penal.

Segunda instancia

Del relevamiento fotográfico e inspección llevados a cabo por Policía Científica surgen los daños recibidos por los móviles policiales durante la persecución y los proyectiles recibidos por el vehículo Cherry conducido por el actor de la demanda los que en su mayoría impactaron en los neumáticos y parte inferior del auto, pero dos de ellos impactaron en la ventana del lado del conductor, provocándole lesiones que de acuerdo al informe forense implicaron un período de inhabilitación para las tareas ordinarias menor a veinte días y que no hubo peligro de vida.

A la luz de los hechos, fue la propia conducta del recurrente, la que provocó la respuesta de los efectivos, dice la sentencia en segunda instancia.

“Obsérvese que al ser interceptado el vehículo, sus ocupantes, recibieron la voz de alto (disuasión). Haciendo caso omiso de ello, AA lanzó el vehículo hacia los efectivos que se aproximaban y luego en una sorpresiva maniobra embistió a uno de los móviles y emprendió la fuga del lugar, lo que dio lugar a la etapa de seguimiento y represión”, agrega el fallo.

Si bien se probó que de dicho vehículo no se efectuaron disparos ya que sus acompañantes no portaban armas, no era esa la información que tenían los efectivos al momento del procedimiento y era razón demás para haber detenido el auto al recibir la voz de alto.

“No parece razonable emprender una fuga por el mero hecho de circular alcoholizado, por poseer antecedentes o por el número de policías que lo rodearon. El impugnante contrariamente a lo expresado en el recurso, no logró demostrar el imperativo de su propio interés, esto es, el incorrecto proceder policial en la emergencia”; agrega.

El tribunal consideró que no se verifica la responsabilidad de la Institución demandada, en tanto no se probó que en el procedimiento policial de autos se actuara en forma irregular, excesiva o en violación de la Ley de Procedimiento Policial.

El artículo 14 de la Ley de Procedimiento Policial establece: “El personal policial tendrá presente en todo momento que solamente se adoptarán las medidas de seguridad defensivas u ofensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función, de acuerdo a la normativa vigente”.

El artículo 18 por su parte, preceptúa que “…el uso de la fuerza, incluyendo los distintos tipos de armas, debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga”.

El artículo 20, (Oportunidad para el uso de la fuerza), habilita a la policía al uso de la fuerza legítima para cumplir sus cometidos cuando: “D) No puedan inmovilizarse o detenerse de otra forma los vehículos u otros medios de transporte, cuyos conductores no obedecieren la orden de detenerse dada por un policía uniformado o de particular debidamente identificado”.

El artículo 22 (Límites para el empleo de las armas de fuego), establece que el uso de armas de fuego es una medida extrema. “No deberán emplearse las mismas excepto cuando una persona ofrezca resistencia armada al accionar policial o ponga en peligro la integridad física o la vida del personal policial actuante o de terceros y no se la pueda reducir o detener utilizando medios no letales”…”.

Dinero

A distinta conclusión se llegará en referencia al dinero que le fuera incautado y del que no existe prueba fehaciente de su devolución, señala el tribunal de apelaciones. Si bien se observa la contradicción en la que incurre el apelante puesto que en la demanda expresó que le fueron incautados U$S 1.500, siendo esa la suma que reclama y en el libelo recursivo menciona las sumas de U$S 1.503 y $ 1.855, lo cierto es que tal aspecto no fue controvertido en su oportunidad por el Ministerio del Interior.

El 6 de julio de 2015, la Jueza Penal actuante resolvió el procesamiento y prisión del actor por un delito de desacato, a la vez que dispuso la devolución de los documentos y dinero incautado al encausado; lo que reiterara y comunicara a Jefatura de Policía de Maldonado por oficio 281/2018 de 21 de marzo de 2018 e intimara el cumplimiento por auto 840/2018 de 15 de junio de 2018.

En respuesta a ello, la Jefatura de Maldonado elevó las actuaciones, informando que el dinero había sido entregado a la compañera de AA, Sra. EE, traspapelándose la correspondiente constancia de entrega.

Interrogado el Sub-Comisario quien al momento de los hechos era Oficial de turno de la Dirección de Investigaciones, declaró no recordar todas las pertenencias que tenía AA, pero sí recuerda que había dinero, aunque no recuerda el monto. El dinero se entregó a EE, pareja de AA, habiéndose traspapelado en ésta Unidad la correspondiente constancia de entrega.

“Y bien; la falta de presentación del recibo de entrega del dinero, unido a la falta de controversia del reclamo, determina que se haga lugar al mismo, revocándose la decisión del grado anterior sobre el punto”, dijo el fallo.