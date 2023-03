Jefe comunal no oculta su malestar con Melina Bentancur

El intendente Enrique Antia no oculta su malestar con la actual subdirectora de la dirección general de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Melina Bentancur por la decisión de ésta de presentar su renuncia a los sectores ”Todos por Maldonado” y “Mejor País”, ambos liderados por el jefe comunal.

Según informó la emisora Fm Gente, Antía al referirse a la forma y el modo empleados por la jerarca sostuvo que “no dio la cara”. “Eso no me gustó”, agregó. “Lo que tiene que hacer es trabajar”, le recomendó Antía.

Bentancur presentó renuncia a los dos sectores denunciando que en esos ámbitos partidarios fue relegada y que en los mismos “las mujeres no tienen lugar”. Luego de enviar la carta la todavía funcionaria viajó a Colombia a participar de un encuentro turístico.

Pese al desplante de la funcionaria, Antía anunció que no tomará ninguna medida. Tampoco responderá la misiva de renuncia. “Ella es una funcionaria y tiene que cumplir las tareas para la cual está nombrada y las tiene que cumplir bien”, señaló.