El juez penal de 4º turno de Maldonado, Diego González Camejo, dispuso la formalización del empresario Pier Luigi Taliento, cara visible de la firma Vidaplan Sociedad Anónima, propietaria del hotel de La Barra y concesionaria de la sala de juego del casino Nogaró de Punta del Este.

En la audiencia llevada a cabo este miércoles, ante un pedido del ministerio público y fiscal, el magistrado González Camejo imputó a Taliento un delito de “justicia por mano propia”. Le ordenó fijar un domicilio conocido por la sede. Además, se le advirtió que no podrá abandonar el territorio nacional por los próximos noventa días.

El delito de justicia por mano propia aparece en el artículo 198º del libro II del título V denominado “de los delitos contra la administración pública: “El que, con el fin de ejercitar un derecho real o presunto, se hiciera justicia por su mano, con violencia en las personas o las cosas, en los casos en que puede recurrir a la autoridad, será castigado con 20 U.R. (veinte unidades reajustables) a 800 U.R. (ochocientas unidades reajustables) de multa. Concurre la violencia en las cosas, cuando se daña, se transforma o se cambia su destino”. Al caer la tarde de la víspera, no habría trascendido el monto impuesto por el magistrado de la causa al empresario de nacionalidad italiana, aspecto éste que se conocerá en la presente jornada. Correo de Punta del Este intentó tener la versión de los hechos del involucrado quien por mensaje de texto dijo que no realizaría declaraciones sobre el tema.

Antecedente

El pasado 6 de agosto personal de la Dirección General de Casinos intentó ingresar a la sala de juego del edificio Nogaró de Punta del Este. Un día antes, el gobierno había dispuesto la reapertura de las salas de juego dependientes de la Dirección General de Casinos del Estado en todo el territorio nacional. En el caso de Punta del Este existen dos salas estatales. La del local Nogaró bajo el régimen de explotación mixta y las máquinas tragamonedas del Punta Shopping. Ese día los funcionarios pretendieron ingresar al local del Nogaró. Empero, esto no fue permitido por dos guardias de seguridad contratados por la empresa Vidaplan Sociedad Anónima. La Dirección General de Casinos del Estado, por intermedio de sus abogados, radicó una denuncia penal en la Seccional Décima de Punta del Este contra los responsables de la firma concesionaria.

El propio Taliento, en declaraciones a Correo de Punta del Este, sostuvo pocos días después, que buscaba generar un ámbito de negociación con la Dirección General de Casinos del Estado. “Queríamos ver con ellos las condiciones de la reapertura, si valía la pena reabrir el 6 de agosto, cuando estamos todavía en plena pandemia y hay rebrotes por todos lados. Acá somos una isla feliz en el continente americano, pero nunca se sabe”, sostuvo en esa ocasión. El ejecutivo italiano dijo, además, que en los días previos a la reapertura ninguna autoridad del estado se contactó con la empresa para coordinar la vuelta al trabajo. “Nadie nos llamó, desde el 6 de agosto, para saber por qué no reabrimos. Lo único que recibimos fue una denuncia penal contra dos de nuestros funcionarios por no dejar entrar a personal de la Dirección de Casinos. Pero no es verdad. El director puede entrar todo el tiempo”, precisó.

“Tenemos que seguir cuidándonos, quedándonos en casa, y no me parece que la actividad del casino sea de primera importancia”, enfatizó.

Taliento agregó que desde hace tiempo la empresa que representa intenta llegar a un acuerdo con el estado uruguayo para rescindir el contrato existente entre ambas partes desde el año 2010. “Nadie nos dio la posibilidad se encontrarnos o de negociar. Porque el Casino Nogaró es el único casi del mundo que yo conozca, que pierde plata. O, mejor dicho: desde el inicio, la parte privada, siempre perdió un montón de plata”.

Asimismo, Taliento recordó que su empresa radicó una millonaria demanda por competencia desleal contra el estado uruguayo por el funcionamiento de la sala de máquinas tragamonedas del Punta Shopping. “Por lo tanto, hoy en día no es un tema de entregar el local”, insistió.