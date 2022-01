Jordan Belfort, El lobo de Wall Street llega a Punta del Este

Por 2890 dólares, quienes así lo deseen podrán acceder a una experiencia VIP, a desarrollarse en una ubicación secreta en Punta del Este, una cena de tres pasos con las bebidas incluidas y una sesión de fotos con Jordan Belfort, más conocido como el Lobo de Wall Street, autor de dos best sellers, “El Lobo de Wall Street” y “Catching the Wolf of Wall Street & Way of the Wolf”.

Belfort llegará a Punta del Este y el 29 de enero brindará un seminario en el Centro de Convenciones. En él contará su historia de vida y brindará una charla motivacional, orientada a empresarios y vendedores, pero también para personas que están comenzando su actividad, y necesitan una guía práctica testeada por profesionales en la materia para poder comenzar.

Los precios de las entradas van desde el acceso general a 119 dólares, pasando por la experiencia de oro a 145, la “experiencia premium a 195 y la “experiencia Master Wolf”, a 589 dólares.

Utilizando su estilo directo, humorístico y apasionado, «El lobo» enseñará y mostrará personalmente cómo utilizar «el sistema empresarial más poderoso jamás diseñado» que lo llevó al éxito, construyendo un sólido equipo de ventas.

Su historia de vida fue llevada al cine en 2013 en la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Martin Scorsese. Las entradas se adquieren directamente en el sitio web oficial: http://www.loboenuruguay.com.