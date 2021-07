Bajo el título “Relaxed getaway” o “Escapada relajante”, la revista norteamericana Time recomienda al pueblo de José Ignacio como uno de los mejores cien lugares del mundo para visitar y explorar en 2021. Según la destacada publicación, José Ignacio es “uncrowded and unbuttoned” que podría traducirse como “despoblado e informal”.

La nota habla de varios lugares donde quedarse, entre los que se destaca la Posada Luz, cuya foto ilustra la nota y la posada Ayana, cuyos dueños planean un parque donde próximamente se construirá un “Skyspace”* del afamado artista nacido en California, James Turrell. Como no podía ser de otra manera, el artículo dedica unas líneas al clásico parador La Huella, con su fresca comida de mar y a la novel librería-galería-hotel Rizoma de La Juanita, abajo en la imagen.

Entre las selecciones latinoamericanas de la revista se encuentran también el salar de Uyuni en Bolivia, Mendoza, Belice, Costa Rica, el Parque Nacional Patagonia en Chile, Puerto Escondido en México y Quito.

El link a la nota:

https://time.com/collection/worlds-greatest-places-2021/6079258/jose-ig…

*Instalaciones inmersivas concebidas para observar el cielo, especialmente al amanecer o al anochecer, cuando la tonalidad de las luces cambia la visión del cielo.