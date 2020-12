ACTUALIZACIÓN

Este viernes funcionarios municipales encabezados por la ingeniera Betty Molina se constituyeron en el lugar y pidieron el retiro de la cerca. El propietario argentino había obtenido un permiso de Dinama para recuperar el médano. Equivocó el procedimiento. Ahora debe colocar las cercas captoras como corresponde

La presencia de una cerca de unos ochenta metros de largo por 1,60 metros de altura en plena playa Brava de José Ignacio disparó la preocupación de los vecinos del lugar y la realización de sendas denuncias ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente y ante la Intendencia de Maldonado. Según trascendió, también fue presentada una denuncia en la Prefectura Nacional Naval para que sus oficiales tomen cartas en el asunto.

En tanto, al caer la tarde de este jueves, la directora de medio ambiente Betty Molina acompañada por funcionarios municipales se constituyó en el lugar para tomar conocimiento directo de la situación y notificar a los propietarios del predio, presuntos autores de la colocación de la cerca, que retiraran la misma. “Estoy hace más de treinta años en este lugar y nunca vi algo igual. O es un gran y brutal error de cálculo, o es un claro intento de privatización de la playa”, dijo Martín Pittaluga, director del parador La Huella de José Ignacio.

Sancionados

El empresario adelantó que vecinos del lugar radicaron denuncias tanto en la Dinama, como en la Intendencia de Maldonado. Por esta razón los funcionarios de la Intendencia de Maldonado se constituyeron en el lugar para interiorizarse del problema.

“Esto es el cerco de un jardín, quieren privatizar la playa por lo que los responsables de este cerco deben ser sancionados con una ejemplar multa”, enfatizó Pittaluga.

“En el caso de la playa Brava de José Ignacio las propiedades de esa primera línea llegan hasta la playa. Por lo tanto, hay una cierta propiedad privada, pero esto no se puede tocar, ni se puede edificar. No se puede hacer nada”, afirmó el empresario quien recordó que en algunos lugares de esa primera línea se busca, simplemente, recuperar la duna. “Esa duna se recupera mediante un sistema muy determinado, nunca de manera líneal, como es este caso y nunca se emplea este tipo de material como el usado en este cerco. Tampoco la altura de la cerca. Lo que hicieron los vecinos, no sé si son dos, es una privatización de la playa. Radicalmente, totalmente, no hay otra forma de explicarlo. Es algo completamente inusual y así fue denunciado a la Prefectura Nacional Naval, a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y a la Intendencia de Maldonado”, agregó el empresario.