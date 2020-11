Asumir la Presidencia de la Junta es el más alto honor que pueda tener un edil, dijo el nacionalista José Luis Sánchez este jueves al asumir como nuevo presidente del legislativo comunal. En su discurso sostuvo también que la elección departamental conformó un nuevo mapa político en Maldonado donde el voto popular le dio a todos y cada uno un lugar.

La ciudadanía laudó, dijo y espera que todos y cada uno “estén a la altura de las circunstancias y mejoren la calidad de vida de la gente”. Pidió confrontar solamente con los problemas, pero también sostuvo que eso no implica que no se dialogue o se dejen sentados diferentes puntos de vista.

Se comprometió a buscar desde la JDM las soluciones que hoy preocupan a los “habitantes de este departamento y los desvelan” y dijo que el golpe de la pandemia al destino turístico hace que sea una temporada con interrogantes y personas en seguro de paro. El empleo es un tema central de cualquier familia hoy, afirmó.

“No hay peor trabajo que salir a buscarlo día tras día y no encontrarlo. No

hay situación más dura en la vida de la gente que esa. El levantarse día a día y no tener a donde ir” mencionó. Para ello, agregó, “habrá que trabajar intensamente desde esta Junta Departamental, escuchando a todos”.

Barro en los zapatos

También reivindicó el rol de la política y afirmó que todos los que están en ella tienen diferentes formas de concebirla, pero todos tienen barro en los zapatos.

Sostuvo que desde la Presidencia de la Junta tendrá la responsabilidad de encauzar el debate con altura, con argumentos, ser custodios de la libertad de expresión de todos sus miembros y el respeto.

Sobre el final reflexionó sobre su vida personal y dijo ser hijo de la escuela pública, nacido en su querido San Carlos.