El candidato por el sector empresarial a las elecciones del Banco de Previsión Social, José “Pepe” Pereyra, continúa con la gira que lo llevará a recorrer dos veces todo el país hasta fines del mes de noviembre. La idea es saber de primera mano las dificultades a las que se enfrenta este sector en todos los rincones del país.

Bajo el lema “continuidad o cambio”, el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, busca ganar los comicios que se realizarán a fines de noviembre, luego de haber sido proclamado en 2020. Su objetivo “es poner de pie a los empresarios, reclamando menos burocracia e impuestos para generar más fuentes laborales e iniciar el camino hacia la reactivación”.

Pereyra ya estuvo en Salto y Paysandú y dijo que existe un desconocimiento por parte de los ciudadanos sobre los comicios en el BPS además de indignación de no saber el motivo de porqué deben concurrir a votar. “Ese desconocimiento de las elecciones por parte de la gente significa que la herramienta no está funcionando”, señaló Pereyra, para quien esta situación es atribuible a quienes están hoy, porque “no han sabido estar cerca de la gente y su problemática”.

En caso de ganar la representación, impulsará una gestión “cercana a la gente, mano a mano, con una línea telefónica para que las empresas puedan canalizar sus demandas”, además, señaló que es su intención continuar con las recorridas por el país ya que “sin conocer los problemas no se pueden generar cambios o soluciones”.