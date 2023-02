Joven conductora fallecida en accidente de Ruta 104 había consumido cocaína, metanfetamina, éxtasis, cannabis y ketamina

Los conductores que protagonizaron el accidente del pasado 4 de enero a la altura del kilómetro 1 de la ruta 104 de Manantiales conducían bajo los efectos del alcohol y de potentes drogas, según se desprende de los resultados de los análisis toxicológicos practicados tanto a la fallecida como al chofer sobreviviente.

El diario La Nación reveló que la joven Josefina Ferrero, conductora del Ford K, que falleció en la colisión frontal, había consumido todo tipo de drogas en las horas previas al accidente. El informe sostiene que Ferrero consumió un cóctel de drogas compuesto por cocaína, metanfetamina, éxtasis, cannabis y hasta dosis de ketamina, un fármaco de uso veterinario empleado para tranquilizar a los caballos. Además, había consumido bebidas alcohólicas tal como lo confirmó el examen de sangre que determinó la presencia de 0,39 gramos de alcohol en su torrente sanguíneo.

Por su parte, el examen toxicológico practicado en el conductor de la Volkswagen Nivus, el ciudadano argentino Nicolás Roca, fue concluyente en determinar la presencia de metanfetaminas y de morfina, en este caso aplicada como sedante una vez que fue ingresado al sanatorio Cantegril de Punta del Este. La espirometría detectó la presencia de 0.10 gramos de alcohol en su torrente sanguíneo.

Tusi

Los datos de los exámenes toxicológicos siguen al hallazgo de dos bolsas con restos de cocaína “rosa” también conocida como “tusi”. “En el día de la fecha -4 de enero de 2023- se procede a incautar los siguientes efectos: 1 envoltorio de nylon con polvo en el interior, color rosado claro; 1 envoltorio de nylon con polvo en el interior, color rosado oscuro”, señala el informe efectuado por la policía en el mismo lugar del accidente.

Caso

La jueza penal de 11º turno de Maldonado, doctora Ana María Guzmän, deberá pronunciarse el próximo 21 de febrero sobre si mantiene o no las medidas cautelaras impuestas a pedido de la fiscalía respecto de Roca. El conductor, que todavía se recupera de las graves heridas sufridas en el accidente, entregó sus documentos, fijó un domicilio en el territorio nacional y se comprometió a no salir del país. Hasta el momento, los peritos que trabajan en el caso no determinaron cuál de los dos vehículos invadió la senda del otro y produjo la colisión que terminó con dos jóvenes fallecidas y siete heridos de consideración.