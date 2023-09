Jóvenes fernandinos ganaron beca de US$ 320 mil para estudiar en universidades de Estados Unidos

Candela Tourné y Fausto de León son los dos jóvenes de Maldonado que ganaron una beca de US$ 320 mil cada uno para poder estudiar sus carreras universitarias en Estados Unidos, gracias al programa Fondos de Oportunidad, de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Candela y Fausto fueron dos de los cuatro jóvenes uruguayos beneficiaros de estas becas completas que les permitirán cursar cuatro años de carrera en el país norteamericano.



Candela: voluntaria, 19 años y amante de la música

Candela tiene 19 años, vive en el Barrio Cooperativas y estudia en el Liceo 4. Es amante de la música y voluntaria en la Fundación Pérez Scremini, en donde maneja las redes sociales de la Embajada de Maldonado –representante de la institución en el departamento– y organiza eventos para la recaudación de fondos, y gracias a la beca que ganó estudiará música en Stetson University, en Florida, informó la Embajada estadounidense.

“Desde chica siempre tuve el sueño de estudiar en el exterior”, le reveló a la embajada estadounidense en una entrevista, y destacó que siempre tuvo ganas de fortalecer su nivel de inglés en un lugar en el que éste fuera el idioma principal, mientras conocía nuevos lugares, culturas y personas.

Según contó, mandó su formulario de inscripción al programa de becas “con no más que un sueño por delante”. Además de la universidad a la que asistirá en Miami, también recibió la oferta de ingreso de la reconocida BerkleeCollege of Music. La joven relató que finalmente se decidió por StetsonUniversity “no sólo cubría la totalidad de la beca, que era algo sumamente importante para mi familia, sino que también por la locación, las oportunidades de estudiar abroad y el entorno multicultural”.

Candela estudiará música y luego le gustaría interiorizarse en comunicación o recursos humanos, aunque aún no lo ha decidido. “La posibilidad de poder probar varias materias antes de definir una carrera me parece una herramienta súper útil para poder probar ambas y terminar decidiéndome por la que más se adapte a mis gustos”, dijo y agregó que está muy emocionada por viajar y emprender un nuevo camino en su educación.

Ciencia y tecnología desde joven

Fausto tiene 18 años, estudia en la UTU de Maldonado y viajará a Nueva York para estudiar un Major en Computer Science, porque le gustaría desempeñarse en el diseño 3D de productos, comentó.

Una de las razones por las que eligió la universidad a la que irá, Colgate University, es porque tiene, además de una muy buena oferta educativa, un observatorio para ver las estrellas por la noche.

Según contó a la Embajada, hace tiempo que tiene interés en la tecnología, fue integrante y vicepresidente del grupo “EVHA Spacecraft” por más de cinco años en el Liceo 4. Ese grupo apunta a que jóvenes de entre 13 y 18 años desarrollen sus habilidades de trabajo en equipo, investigación, STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) y creatividad, mediante la creación de estaciones espaciales para el futuro. Grupo que además compite a nivel latinoamericano en desafíos de la NASA para jóvenes.

Fausto aplicó a la universidad en la que finalmente estudiará, con el apoyo de sus tutoras de la Embajada y el grupo Education USA, a quienes definió como “personas increíbles”.

El joven sostuvo que aplicar a una universidad estadounidense lo llevó a “hacer una instrospección” de sus valores y su personalidad y pensar en “qué quería de una educación”. “Incluso si no hubiera quedado en una universidad, hacer este proceso me motivó y estableció un camino al que seguir en mi vida”, aseguró.

Según resaltó, una de las cosas que le gustaría aprender es a hacer proyectos de forma más práctica y que estos sean útiles para las personas, además, también está animado por expandirse fuera del campus de su universidad y ver qué oportunidades educativas se puede encontrar.