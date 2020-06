La resolución de la Dirección General de Loterías y Quinielas, que habilitó la explotación de los juegos de azar online a la Banca de Quinielas, también incluyó a lo que se denomina como “canal presencial”, es decir, que podrán generarse apuestas físicas en los locales de la referida empresa.

Así lo establece el artículo 6º de la resolución 032/2020 del pasado 15 de enero firmada por el director saliente del organismo, Luis Gama, del Frente Amplio.

“La participación en las apuestas objeto de esta reglamentación se efectuará a través de los canales electrónicos, informáticos, telemáticos, interactivos y también a través del canal presencial”, sostiene el mencionado artículo.

“La citada participación podrá realizarse empleando cualquier mecanismo, instalación, equipo o sistema que permita producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo cualesquiera redes de comunicación como televisión, internet, telefonía fija y móvil o comunicación interactiva”, agrega el mismo artículo.

Esta inclusión en una resolución que se refería a los juegos de azar online causó la sorpresa y la preocupación en la empresa FOSARA SA. Fue lo que motivó, según trascendió, la presentación del recurso de revocación y jerárquico contra varias resoluciones de la Dirección General de Loterías y Quinielas, como informó Correo de Punta del Este en su edición del pasado viernes.

El tema también causó sorpresa y preocupación entre los referentes de la firma Baluma SA cuyo principal referente, Ignacio Sarmiento, mantuvo una reunión de trabajo ese mismo día con la cúpula del ministerio de Economía y Finanzas. Si bien la reunión fue pactada con anterioridad y con una agenda que no incluía este tema, no se descarta que en el encuentro se haya tocado el tema.

El hecho de no recurrir a un proceso competitivo –léase licitación pública- con la consiguiente publicidad también despierta, por lo menos, una extraña curiosidad.

No todos los días se conceden los juegos de azar online sin licitación, sin ninguna contraprestación y sin que mediara noticia alguna.

Antecedentes

La firma FOSARA Sociedad Anónima interpuso semanas atrás un recurso de revocación y jerárquico contra una resolución de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas que a comienzos de año concedió la explotación de los juegos de azar online a la Banca de Loterías y Quinielas. El proceso, según se desprende del recurso presentado, fue resuelto por la Dirección Nacional de Quinielas sin que mediara un previo proceso licitatorio, ni publicidad del mismo y sin que se haya fijado un canon para la explotación.

En enero de 2019 cuando FOSARA presentó la nota a Presidencia de la República para conocer el grado de viabilidad que tendría la obtención de una licencia de casino en régimen de explotación privada, que acompañaría al Hotel de lujo y al complejo a construirse también solicitó “la habilitación para la prestación de servicios de juegos de azar o apuestas on line operados por internet o por cualquier otra modalidad de tecnología de la información, así como la posibilidad de utilizar una red interna (intranet) en el complejo desde donde las personas podrán apostar, que es una modalidad utilizada en otros complejos en el mundo”. (destacado nos pertenece)”. La respuesta del doctor Miguel Angel Toma, el 14 de febrero de este año respondiendo a ese planteo fue que “desde ya descartamos la prosperidad de un casino online, en cuanto la licencia de estos casinos, una vez que Uruguay opte por concederlas, requerirán del instrumento de la licitación pública, separadas de las licencias de Casinos físicos”.