Junta: comisión de bienestar animal busca, además del cuidado y respeto por los animales, establecer orden y seguridad

La Comisión de Bienestar Animal, recientemente creada en la Junta Departamental de Maldonado, ya visitó la Protectora de Animales y planea una reunión con asociaciones rurales locales.

En una entrevista brindada a la emisora FM Gente, el edil nacionalista Luis Artola, conocido defensor de los animales e integrante de dicha comisión, explicó que el trabajo recién comienza y que esperan trabajar diferentes problemáticas. La comisión busca, además del cuidado y respeto por los animales, establecer orden y seguridad, sostuvo.

“Estamos trabajando fuertemente con algunas ONG´s que se han presentado a la comisión a aportar ideas”, Uno de los objetivos planteados es ocuparse de la problemática de la jauría de perros así como de los animales “de los que nadie se hace cargo y que muchas veces resultan peligrosos para la población”, dijo Artola.

Por otra parte, enfatizó que no está de acuerdo con las perreras, “algo que además ya no existe”, pero que sí debería haber una forma de capturar a los animales y llevarlos a un refugio.

“También tenemos problemas con los caballos. Si salimos a la ruta 39, todos los días andan caballos sueltos.”, manifestó.

El refugio

En la entrevista, Artola también fue consultado por el debate que se había instalado en el departamento respecto al refugio para personas en situación de calle, que iba a instalarse en la zona céntrica de la capital departamental, y que finalmente se trasladó a la Base Aeronaval.

El edil, que es además empresario, dijo, antes que nada, ser consciente de que “Magdalena trabajó mucho”, refieriéndose a la directora departamental del MIDES, Magdalena Zumarán. “Si uno se pone a pensar si el centro es el mejor lugar, la verdad es que la gente está en el centro igual. Y si le ponemos un refugio al vecino en el barrio Odizzio tampoco me parece que es el lugar”, añadió. “A mí tampoco me gustaría que estuviera pegado a una casa de familia porque la mayoría de las personas de los refugios es gente complicada”, prosiguió. “Si me preguntás personalmente, no sé cuál es el lugar adecuado. Es gente que hay que contenerla y ponérsela a cualquier vecino en la puerta no es lo que quieren. El primer punto es aumentar el presupuesto y el segundo es que no sea un lugar muy alejado del centro”, concluyó.

Fuente: FM Gente