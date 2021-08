Junta no investigará el caso del audio de un jerarca municipal

En una sesión que terminó cerca de las cuatro de la mañana y por veinte votos en treinta, el plenario de la Junta Departamental no dio lugar a la creación de una comisión investigadora para analizar los audios adjudicados al director de la IDM, Gaspar Barrabino.

Con los votos del Partido Nacional, la abstención del Partido Colorado cuyo edil Ignacio Garateguy se retiró de sala, y la negativa del Frente Amplio, quedó trunco el planteo de la edila Susana Hernández para investigar los audios en los que el jerarca comunal se refería a un proceso licitatorio y eventuales ofrecimientos de trabajo a vecinos.

El edil nacionalista Javier Sena, integrante de la comisión pre investigadora, dijo que “no se aportaron pruebas sino sospechas y trascendidos en la reunión”. No hay nombres sino menciones y no le hace bien al cuerpo dejar un manto de sospechas y dudas que no aportan al sistema democrático. Además, agregó que no se desprende de los audios que se esté ante un delito, sino que son “supuestos y como partido no se puede hablar de supuestos”. “Si tienen pruebas contundentes pueden pedir la comisión nuevamente más adelante”, dijo, pero la Junta “no puede atribuir intenciones”.

El edil Ignacio Garateguy se retiró de sala porque se los había dejado fuera de la comisión pre investigadora: “el Partido Colorado no tomará postura sobre el fondo del asunto, lo que no es una decisión liviana, porque en un acto histórico”, dijo antes de levantarse y abandonar la sesión.

“Agencia de colocación”

Desde el Frente Amplio, el edil integrante de la pre investigadora, Leonardo Delgado dijo que para el Partido Nacional debía ser un momento difícil no acompañar una investigación en este sentido y se preguntó si los ediles nacionalistas estaban de acuerdo “con que haya una agencia de colocación”. Es un tema que “no es defendible”, sostuvo. También se preguntó si las empresas que se presentan a las licitaciones tienen garantías “cuando hay jerarcas que le dicen a unos que le van a conseguir empleo en una empresa porque otra no va a ganar y lo hace previo a un proceso de adjudicación.

¿Esa es la transparencia que pregona Cabildo Abierto?” inquirió Delgado.

A su juicio, la investigación debía prosperar ya que “no se conoce dónde está el expediente, ni si hay listado”. “Es un caso gravísimo donde un jerarca que tiene la tarea de fiscalizar debió haber sido removido por el intendente”, “el jerarca levanta el centro y cabecea”, lamentó.

Para la edila denunciante, Susana Hernández, los audios hablan de la seriedad de la denuncia ya que el jerarca involucrado es el que admite que hay listados. De los audios “se presume tráfico de influencias, aparente abuso de funciones y falta de transparencia” y “naturalizar estas situaciones es avalarlas”. Asimismo, dijo que si el tema no es aclarado las empresas pueden abstenerse a presentarse en el futuro por considerar que el resultado está digitado. “Por ende Maldonado se pierde ofertas de calidad impactando sobre la gente que no está en esos presuntos listados. Controlar es una de las competencias de la junta”, concluyó.

Mientras tanto el edil Joaquín Garlo puso en duda la votación asegurando que el informe en mayoría “es un informe del Partido Nacional, no de una comisión”, y por tanto se reservaba el derecho de tomar acciones ya que el único informe sería, a su juicio, el presentado por el edil Leonardo Delgado.