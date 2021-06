El pasado 10 de mayo el intendente Antía remitió a la Junta Departamental un pedido de anuencia para aumentar a diez años el plazo de concesión de cinco de los principales paradores municipales de la costa del departamento de Maldonado buscando generar un tiempo apropiado que permita a los futuros concesionarios poder amortizar las inversiones edilicias que necesitan los paradores.

En su momento, el director general de Higiene de la Intendencia de Maldonado, Jorge Píriz, explicó a Correo de Punta del Este Píriz que los edificios de la mayoría de los paradores tienen, en algunos casos, casi sesenta años sin obras de mantenimiento como paredes, techos y otro tipo de infraestructura y el monto de las obras necesarias es imposible de amortizar en un periodo de cinco años. En el caso de la playa Mansa se trata de los paradores de I’Marangatú de la parada 7 y el parador Porto Cinco de la parada 5. En el caso de la Playa Brava se trata de los paradores Papa Charlie de la parada 8 y el parador de la parada 19 de la playa Draga Inn. Al este del arroyo Maldonado se dará en concesión por diez años el parador de Manantiales.

Este martes, con los votos del Partido Nacional y el Partido Colorado y la oposición del Frente Amplio, 22 en 31 se votó esta anuencia, pero el oficialismo y la oposición no llegaron a un entendimiento: hubo dos informes, uno en mayoría y otro en minoría, aunque las partes coincidieron en un alto porcentaje durante el debate.

Potestades

Uno de los puntos de discrepancia reposó en la potestad que el oficialismo entendió, debe tener del gobierno departamental a la hora de la elaboración del pliego de condiciones y no su pasaje previo, para la aprobación, por parte de la Junta Departamental como planteaba el Frente Amplio que también pedía que un porcentaje del canon se destinara a ayuda social. Desde el FA, el edil Joaquín Garlo dijo que la experiencia les demostró que varios concesionarios de paradores no habían cumplido con las obras prometidas en el período pasado, algo que confirmó el director general de higiene, Jorge Píriz, cuando concurrió a la comisión de presupuesto, dijo.

Sostuvo que darle una concesión por 10 años, era darle un cheque en blanco a los concesionarios de paradores y agregó que el Frente Amplio presentó un informe en minoría donde pide que se establezcan en los pliegos las obras, que las mismas se deben hacer en un plazo de un año, que si no se cumple la concesión se rescinde, que haya un depósito en garantía, así como otras obras como la iluminación del entorno, baños públicos y accesibilidad. También solicitaron una inversión social del 2% y que la Junta apruebe los pliegos de condiciones.

El edil Leonardo Delgado sostuvo, por su parte, que ante la situación de emergencia nacional el 2% para inversión social resultaba “clave y central” ya que “hay sectores de la población que se van a ver beneficiados por 10 años y sería bueno que derrame algo hacia la sociedad que no se verá beneficiada por los recursos del gobierno nacional y departamental, que no llegan como deberían llegar”.

Poco tiempo

En tanto desde el oficialismo la edil Stephanie Braga dijo que hay mejoras que no se pueden dar en cinco años en los paradores; hay un detalle en obras mínimas que se pide con una inversión importante y que en diez años podrán recuperar el dinero que pusieron para mejoras porque es un plazo razonable además de que permitiría que esos paradores se mantuvieran abiertos todo el año. La edila lamentó que la discusión se haya centrado en el aporte social cuando lo que paguen los empresarios por concepto de canon volverá a la IDM.

A todo esto, el edil Darwin Correa dijo que si no es por diez años “no hay quien agarre viaje” y se congratuló que el Frente Amplio entienda que la concesión debe ser por este lapso de tiempo. Hay muchas cosas en común en las que coincidieron en este tema, gobierno y oposición, aunque lamentó que no hayan acompañado. “Hay matices, pero muchos más puntos de entendimiento que de discrepancia. Perdimos una oportunidad histórica” afirmó.

Sobre el pliego de licitación, que el FA entiende que debe venir a la JDM para la aprobación, Correa dijo que es un tema que es potestad de la Intendencia Para finalizar, señaló que habría sido una buena señal para el futuro que la junta votara por unanimidad el tema y no por mayoría, porque no es un “expediente” para “capricho” sino un expediente para 31 votos.