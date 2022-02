“Juntando piedras”, por Danilo Arbilla

Se veía venir, el error de CAFO es no haberse anticipado y ya, de antemano, tener resuelto que el Estadio no está ni para rosados ni para celestes (salvo los bravos de Alonso). A falta de argumentos hay que inventarlos. Pasó con el pedido de la cadena de radio y TV, y así vendrán otros pedidos estrafalarios. ¿No les basta con el teatro de verano y todos los espacios y ventajitas que les da la intendencia?.

Habría que adelantarse y anunciar que está prohibido pintar de rosado o celeste el Palacio Legislativo, la Casa de Gobierno y la sede de la Suprema Corte y que a los monumentos en general y al de Artigas en la Plaza Independencia en particular no se les puede poner poncho, vincha o camisetas de ningún color. Así no hay quejas y reclamos por decisiones “arbitrarias”, “incorrectas” y “discriminatorias”.

Es que han perdido credibilidad con lo de los desalojos exprés, – no ha habido ninguno-, con lo del gatillo fácil – las cifras dicen que han bajado los casos que podría encuadrarse en ello- o con las limitaciones al derecho de huelga – no lo han habido y solo se ha puesto freno a los abusos en detrimento de otros derechos de los ciudadanos, como los derechos al trabajo y de propiedad. Para colmo las cifras en materia de represión al delito marcan un avance tremendo. Y no solo es lo que los números cantan, sino que es lo que la gente siente. En el tema de los teléfonos y el miedo de que se fundiera Antel, parece que se da todo lo contrario: es a la empresa estatal a la que le va mejor. ¿Qué van a decir? Que hay que reducirle las penas a los violadores, como pasaría si gana el Si.

¿Y lo de la privatización de la enseñanza? Fue tan flagrante, que se transformó en un papelón. Y ya que estamos, sería bueno saber que opinan de lo de Nicaragua: desde diciembre el régimen de Ortega ha cerrado 14 universidades privadas. Catorce.

¿Es lo que les gustaría hacer aquí?

Y Ortega es del mismo palo, aunque ahora tratan de simularlo y miran para otro lado. Vamos a ver qué dicen si lo echan de la OEA como parece que puede ocurrir. Venezuela, Nicaragua y Cuba, son hoy, y por ahora, los países socialistas del continente. Tres dictaduras; nadie puede negarlo. ¿Es algo de eso lo que el Frente Amplio quiere para los uruguayos? ¿Por qué no poner el hombro y dejan hacer a quienes legítimamente manejan el poder? La gente ve esas cosas. Y las premia.

Mientras tanto Alberto Fernández, y lo cito porque es un referente para el Frente Amplio – un político clase A como lo han dicho y vale repetirlo-, se reúne con Vladimir Putin (un gran defensor de las minorías, y los DDHH como se sabe) y se entrega a sus brazos. ¡A los de Putin!

Se ofreció como “puerta de entrada” y “puente” para el ingreso de Rusia a Latinoamérica. Para que los rusos se metan aquí “de un modo más decidido”, dijo Fernández contento como perro con dos colas. ¿habrá que pagar alguna cometa al portero?.¿ Y los Kirchner qué dicen?

Y esto puede parecer broma o ficción pero no lo es. Esos son los referentes, los amigos, los aliados, los guías del “progresismo socialista” continental y por supuesto del FA. Hacia eso quieren llegar y por supuesto la LUC implica un impedimento – amplía libertades, asegura derechos, da seguridad- El referéndum ha sido un gran invento,- tamaño cascote – para destruir, para agitar a la gente y para frenar la marcha del país. Con pandemia o lo que sea. Y en eso estamos los uruguayos.