Justicia aceptó pedido de la defensa de Nicolás Rocca quien pasó a cumplir arresto domiciliario

Tras una audiencia cumplida en la mañana de este martes en el juzgado de 11º turno de Maldonado, y a pedido de la defensa de Rocca, la magistrada Ana María Guzmán resolvió a favor del imputado y atendiendo a los motivos de salud esgrimidos decretó que abandone el establecimiento carcelario y cumpla la preventiva en domicilio.

Rocca, que el pasado 4 de enero fue uno de los dos conductores que se vieron envueltos en el siniestro de tránsito fatal en Ruta 104, había sido formalizado el 15 de febrero pasado por su presunta responsabilidad en el incidente y la fiscalía había pedido una medida cautelar de prisión preventiva.

Tras una intensa discusión entre las partes, ya que su defensa se oponía a la prisión, la jueza Guzmán resolvió a favor del pedido de fiscalía, pero por un período menor al solicitado originalmente y dio 45 días de preventiva. Ordenó también que Rocca fuera visto por un médico forense que informara si el imputado estaba en condiciones de permanecer el mes y medio en la cárcel o si debía hacerlo en arresto domiciliario por su estado de salud.

Riesgo sanitario

Tras ese informe forense, Rocca fue recluido en un establecimiento del INR y este martes compareció en la audiencia vía Zoom desde la Unidad I de Punta de Rieles.

Sin embargo, su familia y sus abogados defensores -Pablo Donnagelo e Ignacio Durán- sostienen que Rocca sufre un gran riesgo sanitario y entienden que no se dan las condiciones en los establecimientos del INR para que continúe su rehabilitación física, se le administre en tiempo y forma la medicación y pueda concurrir a las consultas tanto con el urólogo tratante como con el psicólogo.

De hecho, en la audiencia de esta jornada se conoció que Rocca no fue trasladado a una consulta médica con su urólogo que debe realizar el seguimiento de lo que significaron las graves lesiones sufridas en el siniestro y que ocasionaron que fuera intervenido quirúrgicamente para reconstruir la vejiga.

Tras escuchar a las partes, la jueza Guzmán aceptó modificar la reclusión de Rocca y que desde este momento pase a una modalidad de arresto domiciliario total con uso de tobillera para monitoreo electrónico.

No obstante, será visto nuevamente por forense y psicólogo en unas semanas que informarán sobre el estado sanitario del joven y a fin de marzo habrá una nueva audiencia para evaluar si Rocca está en condiciones de volver a un establecimiento de INR o si continúa en su domicilio mientras dure la medida cautelar de privativa de libertad pedida por el fiscal Robles.

Al igual que sucedió cuando la audiencia de formalización, la instancia de este martes fue seguida vía zoom por los padres de las dos fallecidas en el siniestro -Micaela Trinidad y Josefina Ferrero- y los abogados Jorge Barrera y Andrés Ojeda en representación de las familias y otras víctimas del siniestro.

