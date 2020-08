Justicia podrá castigar hasta con 24 meses de prisión a quien incumpla normativas sanitarias

El Parlamento aprobará hoy las modificaciones al art. 224 del código penal a partir de lo cual la justicia podrá castigar hasta con 24 meses de prisión a quienes incumplan con las normativas sanitarias durante la emergencia

La Comisión de Constitución y Código de Diputados aprobará la la modificación al artículo 224 del Código Penal que establece penas específicas para castigar a quienes no cumplen con medidas sanitarias poniendo en riesgo la salud de otros. La modificación que se aprobará mañana hará posible que el artículo pueda aplicarse de ahora en más una vez que sea aprobada por ambas cámaras. La norma establece un castigo de 3 meses a 24 meses de prisión excarcelable, lo que se está estableciendo con la modificación, según explicó el diputado del PN Mario Colman, es que pueda aplicarse el máximo de la pena en caso que la violación al artículo se realice cuando el país esté cursando una declaratoria de Emergencia Sanitaria, lo que significaría un “agravante”. El diputado Colman advirtió que no se trata de cuarentena obligatoria ni tampoco cuando una persona utiliza el transporte público sin tapabocas, “no pasa por ahí, pasa por aquellos que ponen en riesgo la vida de otras personas”. No se trata de reprimir por reprimir, si no de garantizar la libertad responsable que exhorta desde el Presidente de la República al equipo de gobierno y que como sociedad estamos acatando-Y cómo hacemos? respaldando esa libertad responsable, tratando de castigar a los irresponsables”.