Jutep inicia investigación sobre Germán Cardoso; “que me investiguen lo que quieran”, dijo el ministro

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), inició, luego de una denuncia anónima, una investigación sobre el ministro de Turismo, Germán Cardoso, informó el noticiero Subrayado este miércoles. El organismo no tenía previsto investigar al respecto, pero finalmente esto ocurrirá a partir de esta denuncia

Días atrás, en una entrevista brindada al diario capitalino El País la presidenta de la entidad Susana Signorino fue consultada sobre por qué no se había intervenido en el caso que involucraba a Cardoso con las llamadas al excomisario Pereira a lo que Signorino respondió que los tres integrantes del directorio habían decidido, por unanimidad, que la situación no merecía una investigación. “Y resolvimos que de oficio no íbamos a actuar, ajustándonos a la regla general. Y no había elementos flagrantes que indicaran que pudiera haber una falta ética. Aparte había una relación de amistad, y todo esto por lo que dice la prensa. Distinto sería si viniera alguien y nos dijera que fulano fue e hizo tal cosa, con algún elemento más”, dijo.

Y fue más allá: “¿Sabe lo que sería flagrante? Si el ministro hubiera pedido que no se hiciera una espirometría. O si hubiera dicho: “Destruyan la espirometría”. Eso sí. Pero averiguar si hicieron una espirometría, y siendo que eran amigos de la infancia… Lo que pasa es que trasciende porque es el ministro, pero este caso no nos pareció tan importante como para actuar de oficio”.

Consultado por Correo de Punta del Este, Cardoso dijo que se había enterado de la investigación por un twitter y no dudó en manifestar que está tranquilo: “que me investiguen lo que quieran”, dijo.