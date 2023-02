Kevin “Kaiser” Torena: el arte de adiestrar y rehabilitar perros

Conversamos con Kevin “Kaiser” Torena, el creador del Adiestramiento Racional, un método pacífico y amoroso para cambiarle la vida no solo a las mascotas sino a sus dueños. Nos contó su historia, las claves del arte de adiestrar y rehabilitar perros “peligrosos”, y su último proyecto “El HOTEL DE ADIESTRAMIENTO RACIONAL”, el primer y único centro de hospedaje atendido íntegramente por adiestradores.



Perseverante, apasionado y sensible, Kevin Torena descubrió su amor por los perros a los 17 años con la llegada de Kaiser, un Pit Bull, al que tuvo que aprender a educar. También dice que lo inspiraron su padre y su abuelo, a los que de chico, vio domar caballos con amor, empatía y ternura.

De esa mezcla de experiencia personal y modelos de doma racional, Kevin fue construyendo un método propio. Una manera, él dice “única en el país y por qué no en el mundo”. Donde primero se forje un vínculo de confianza y amistad con el perro, y luego venga el aprendizaje. Adiestramiento racional, llamó a su método y hoy tiene un gran equipo de adiestradores y adiestradoras que trabajan de domingo a domingo, para cambiarles la vida a perros y humanos.

Además, el 12 de marzo se inaugurará “El HOTEL DE ADIESTRAMIENTO RACIONAL”, ubicado en Toledo Chico, a 12 km del Campeón del Siglo, un mega proyecto que coronará todo el trabajo y experiencia de Kevin y su equipo en el universo canino. El hotel además de ser un centro de hospedaje y recreación, también será el primer y único centro de rehabilitaciones caninas del país.

Personas como Kevin, que dedican su vida a demostrar que sí se puede hacen del mundo un lugar mejor, con más amor y esperanzas. Les compartimos esta hermosa entrevista para que la disfruten.

-¿Cómo y cuándo fue tu llegada al universo canino?

-Mi llegada al universo de los perros data ya de hace unos cuantos años.Es una pasión que viene de familia. En la casa de mis viejos así como en lo del abuelo siempre había varios canes.

-¿Qué influencia tuvo tu abuelo en lo que hacés hoy?

-Mi abuelo fue el gran impulsor de lo que hoy es mi oficio. Él tenía un don especial con todos los animales que lo rodeaban en la chacra y en su casa.

-¿Cuándo apareció el primer perro en tu vida?

-Cuando tenía 17 años, llegó Kaiser, mi pit bull. Uno de los tantos marginados por la raza que tanto amo y defiendo. Con él aprendí de valores, aprendí de la amistad verdadera, de la buena compañía y también debido a su mal carácter, tuve que empezar a asesorarme y estudiar. Kaiser fue un perro que estuvo abandonado a la deriva.

-¿Por dónde arrancaste?

-Por ese entonces, comencé mis primeros estudios en el mundo del adiestramiento, pero yo quería hacer algo diferente a los demás, quería crear mi propio método algo que fuera único en el país y porque no, en el mundo. Así que comencé a indagar en la doma racional, algo que amo y que mi abuelo y mi papá solían hacer con los caballos que llegaban a casa y con los cuales yo solía compartir de pequeño largas jornadas ayudándolos. Durante muchos años vi a mi viejo y al abuelo educar a base de amor, de tacto,de sentir,de trabajar con la rienda y crear el vinculo, algo que el abuelo solía hacer incluso hasta con lagartos y demás animales de la granja.

-¿Qué tres cosas fundamentales te hicieron llegar a donde estás hoy en día a nivel laboral?

-Yo creo que no fueron solo 3, fueron muchísimos, pero si vamos a los más importantes, estoy donde estoy porque soy una persona que tuve muchísimos errores de chico, muchos más de adolescente y eso es algo de lo que uno más aprende en la vida. De ahí me formé como persona.En segundo lugar, soy un “buscavidas”, siempre supe que quería adiestrar, pero no me importo tener 200 laburos antes de poder dedicarme a lo que amo y donde siempre tuve un desempeño excelente. Peleaba conmigo mismo cada día para superarme y eso me ayudo a estar aquí con el equipo de adiestradores más grande del país.

-¿Y la tercera?

-Y la tercer clave de por qué creo que llegué acá es por ser perseverante, muy perseverante. Lucho cada día de mi vida por salir adelante, por mejorar el servicio, la calidad de mi equipo, la del cliente, la de mis allegados y mi familia por sobre todo. Los que me conocen saben que no descanso prácticamente, laburo de domingo a domingo porque no me pesa, porque amo lo que hago y lo hago con pasión. Pero aprendí que más allá de que uno ame lo que hace, lo único que te va a mantener, es ser perseverante. La perseverancia la gana a todo. A los sueños se los forja con perseverancia, yo antes soñaba las cosas, ahora trabajo cada día para que lleguen.

-¿Si tuvieses que explicarle a alguien que no sabe nada qué es “el adiestramiento racional” qué dirías?

-Es un sistema único de educación canina en Uruguay que creé a base de estudios y sacrificio, desde cero.Este método trabaja con todas las razas y edades, porque no tenemos un límite de edad para educar. Me pasa que mucha gente me llega con el cuento “Kevin, mi perro ya es muy viejo”. Y yo les digo “no, acánunca es tarde para aprender”. Porque una de las cosas que identifica al adiestramiento racional es que trabajamos con un sistema donde forjamos el vinculo con la mascota y de ahí comenzamos a educar, no utilizamos incentivo comestible (el famoso pancho, la pastilla, el premio), los comandos se enseñan con una guía, por inercia y con tacto en el animal. Sobre todo con empatía y amistad. Utilizamos varias herramientas que también son utilizadas en la doma racional: halti o dogal, arnés, y diferentes correas, acá no se utilizan collares eléctricos, golpes, ni gritos.Se educa con amor.

-¿Solo se educa al perro en este proceso?

-También nos encargamos de la educación del dueño, lo cual también es indispensable para obtener calidad en el entrenamiento. Y somos el primer sistema que incluyó adiestradoras femeninas a gran escala en todo el país, y con una formación excelente. Y por supuesto, somos además de un equipo de adiestradores, amigos y familia.

-¿Cómo nos damos cuenta cuando a nuestra mascota le hace falta un proceso de adiestramiento?

-Bueno darse cuenta para un adiestrador es fácil, suelo ir por la calle mis días libres evaluando las conductas de los perros que veo y lo comento con mi pareja o allegados. Uno se vuelve un perfeccionista en la materia, pero lo más usual que todos vemos es esa gente que su perro lo lleva de arrastre. Más que un humano llevando a un perro sucede lo contrario. Ahí una clave es la postura. Enseñarle a un perro a caminar, algo que parece tan básico, pero que muchos necesitan ese adiestramiento. Otra cosa a tener en cuenta son las mordeduras jugando, las necesidades adentro de casa, algunos hábitos, las formas de relacionarse con otros perros, entre otras.

-¿Con qué clase de resultados nos vamos a encontrar al finalizar el proceso?

-Si se dan el gusto a conocernos, podrán tener buenos resultados, adiestramiento racional brinda la calidad de educar y forjar bases fuertes para la mascota y el dueño.Siempre digo que adiestrar es como enseñarle, al dueño y a su mascota, a andar en bici. Nosotros les enseñamos, salimos a andar con ellos hasta que se sienten seguros, luego les sacamos las rueditas y los largamos solos. Ahí es cuando el vínculo y la constancia logran cambios y resultados increíbles. Donde perros bien educados a lo largo del tiempo siguiendo las rutinas, alcanzan niveles de rendimiento excelentes. También es cierto que si nosotros educamos y vos dejás la biciy no la sacas más, si bien la mascota no pierde el aprendizaje y nunca se olvidara de un comando aprendido, si puede perder la continuidad, y el rendimiento. El adiestramiento debería ser algo que uno aplique de por vida, es como la educación de nosotros los humanos, a medida pasan los años si seguimos estudiando practicando y puliendo lo aprendido seremos cada vez mejores en lo que hagamos.

-¿Por qué sos adiestrador? ¿Qué es lo que más te apasiona de este arte?

-Lo que más me apasiona del adiestramiento es que cambiamos vidas. He trabajado en estos años con cientos de perros, de muchos lugares, muchas razas, muchos dueños de países y lugares increíbles, muchas historias de vida, muchas anécdotas, mucho aprendizaje, acá uno no solo mejora la técnica y el trato día a día, sino que se vuelve más culto, más educado, más empático y eso me gusta. Y eso me hace bien a mí y a mi equipo. Cambiarle la vida a una familia y a su mascota nos llena la mochila de esperanza y de ganas de seguir, para mí es sin dudas el mejor trabajo del mundo.

-¿De qué se trata el “rescate” o rehabilitación de perros que son considerados peligrosos, cómo es el método?

-Las rehabilitaciones caninas, algo de lo que tenemos mucha experiencia por aquí y es debido a la cantidad de casos que hemos tratado. Hay muchas razones por las que se puede rehabilitar un perro: razas marginadas por su estética y mitos populares, otras tantas por haber tenido dueños irresponsables y haber terminado incurriendo en sucesos violentos, otros tantos utilizados para peleas y cacerías que hacen que el animal se vuelva agresivo y pierda el foco…Lo importante es saber que para toda patología, existe un umbral de cambio. El 90 % de los rehabilitados tienen cambios abismales y alcanzan a tener una segunda oportunidad de vivir dignamente y sin causar daño a la sociedad, ni a su entorno.

-¿En qué consiste la certificación de perros de vuelo?

-Los perros de vuelo más bien llamados perros de SERVICIO O THERAPY DOG son hoy día la única manera de llevar a nuestra mascota en cabina a nuestro lado si queremos viajar en avión.Los THERAPY DOGo mascotas de soporte emocional ayudan en patologías como el vértigo, la ansiedad, la depresión, entre otras. Estas mascotas entrenadas ayudan a su dueño a tener un mejor vuelo y en el caso de los animales, no viajar en bodega, como solía pasar antes.

Hoy día ha cambiado la reglamentación y ya no viajan en la mayoría de las aerolíneas como perros THERAPY DOG, sino como SERVICE DOG, perro de servicio. En este caso la mascota deberá llevar un distintivo en su indumentaria y tener un comportamiento optimo dentro del aeropuerto y en el avión hasta su llegada. Para viajar se exigen los chequeos médicos, cedula animal, carta de profesional psicólogo o psiquiatra, certificación del adiestrador. Así como también su arnés color rojo con sus distintivos. Los perros de vuelo tienen un adiestramiento avanzado donde muchas veces entrenamos arduamente para que en pocos días podamos lograr el máximo rendimiento en esa mascotay así obtener un temple adecuado para un buen equilibrio en el avión. Les enseñamos a no reaccionar ante estímulos sonoros y motrices y mantener la calma, un perro de vuelo no solo te va acompañar en al viaje, te puede salvar la vida.

-¿Qué nos podés contar sobre el proyecto de hospedaje?

-El HOTEL DE ADIESTRAMIENTO RACIONAL es un lugar único en el país, el único hotel del Uruguay atendido por adiestradores 24-7 los 365 días del año. Desde el 12 de marzo del 2023, fecha de inaguración de la chacra, brindaremos el mejor servicio de hospedaje, con un local hecho de cero con instalaciones pensadas para el mayor confort y bienestar de las mascotas que allí se alojen. 10 hectáreas de campo, recintos totalmente seguros, con capacidad por ahora para unos 40 perros, y en breve para más. El hotel además de ser un centro de hospedaje y recreación, también será el primer y único centro de rehabilitaciones caninas del país, donde las mascotas que tengan problemas de conducta también serán aceptadas y tendrán un trato especial para que puedan volver a reinsertarse en la sociedad o volver a sus casas con un mejor comportamiento del que llegaron.

Tendremos también dentro de la oferta de hotelería un pet shop que estará en la entrada del hotel, servicio de peluquería canina en el lugar, servicios de día de campo, donde las mascotas podrán quedarse en el lugar para tener un día de relax en el hotel bañarse en el tajamar entre otras cositas del lugar. Pero el plus especial del lugar siempre será el adiestramiento apuntamos a que cada huésped reciba educación en cada segundo, en cada minuto, desde que pasa la portera principal y llega a la chacra.

-Por último, ¿qué aprendes de los animales al estar permanentemente en contacto con ellos?

-De los perros aprendo muchísimo cada día.Creo que la empatía de nuestras mascotas es algo de lo que muchos humanos debemos aprender: seres capaces de dar todo a cambio de nada. Valores como la lealtad, algo que el ser humano carece en muchas ocasiones y al trabajar con perros, uno se va contagiando cada día de esa gran virtud. Aprendo a ser mas leal a mi trabajo, a mis clientes, a mis allegados y familia. También aprendo cada día sobre razas nuevas, comportamientos que varían a lo largo del tiempo, fobias y habilidades que muchas veces no creemos que puedan ser posibles como reconocer colores diferentes, abrir puertas, ventanas, cajas, distinguir personas que no ven por meses o incluso años, acoplarse a transportes como tractores, aviones, bicis, motos, skatey un sinfín de cosas más. También aprendo cada día a ser mejor adiestrador , a generar cambios en los comportamientos con una mejor dinámica y en menor tiempo, aprendo a solucionar patologías con mejor margen. En fin, con los perros aprendo a ser mejor persona y mejor profesional.

Julieta Troielli

