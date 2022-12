Kuitca, Le Parc y Lukas: tres exposiciones diseñadas especialmente para el MACA que se podrán visitar todo el verano

El Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry presentará en sus salas principales a dos grandes artistas argentinos de proyección internacional, Guillermo Kuitca y Julio Le Parc, y al norteamericano Emil Lukas. Sus exposiciones “Desenlace”, “Quintaesencia” y “Entre dos líneas tenues” inauguran el día 6 de enero a partir de las 19hs en el MACA y podrán visitarse durante toda la temporada, hasta el 20 de marzo de 2023.

Los artistas presentan exposiciones inéditas, diseñadas especialmente para el MACA lo que significa un hito en la historia del arte de la región.

El MACA editará un catálogo para cada exposición que estará disponible en la tienda del museo a partir de enero.

GUILLERMO KUITCA

“Desenlace” Del 6 de enero al 20 de marzo de 2023

El reconocido artista argentino Guillermo Kuitca presenta por primera vez su obra en Uruguay.

Con curaduría de Sonia Becce, esta muestra reúne una cuidada selección de obras que abarca gran parte del repertorio creativo de un artista ineludible de nuestro tiempo.

El público podrá descubrir en Desenlace los diferentes lenguajes de este consagradísimo artista, a través de obras de las series: Nadie olvida nada, El mar dulce, Siete últimas canciones, El idiota de la familia y pinturas realizadas durante la pandemia. Asimismo, la muestra comprende una importante selección de dibujos realizados en las dos últimas décadas y trabajos recientes sobre papel.

El talento de Kuitca fue reconocido tempranamente. A los 13 años realizó su primera exhibición individual y desde ahí su carrera no se ha detenido realizando exposiciones en museos importantes del mundo y conquistando un cúmulo de reconocimientos

internacionales. Su obra es parte de colecciones públicas y privadas del mundo entero, entre

las que figuran el MoMA (The Museum of Modern Art), Guggenheim Museum y Metropolitan

Museum, en Nueva York, Stedelijk Museum, en Amsterdam, Centro de Arte Museo Reina

Sofía, en Madrid, Malba – Colección Costantini, Buenos Aires y TATE, en Londres.

En palabras de Sonia Becce: !Desenlace ‒la primera exposición de Guillermo Kuitca en

Uruguay‒, organizada por el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), se ocupa de

la persistente exploración pictórica de Guillermo Kuitca sobre el espacio, tanto el

arquitectónico como el doméstico. Su trabajo se nutre de la arquitectura en términos

espaciales y diagramáticos. Si bien es evidente que casi ninguna disciplina escapa al interés del

artista y que en sus cuadros están presentes la historia del arte, la danza, la música, el cine, el

teatro y la cartografía, es el tratamiento del espacio, con sus transformaciones a veces

radicales, lo que produce los virajes profundos que articulan su trabajo.”

La exposición será acompañada de material audiovisual, un programa de actividades, talleres,

charlas y visitas guiadas, y de un catálogo con textos de Sonia Becce, Alan Pauls, Sebastien Delot y Leila Guerriero, donde se compendian imágenes de todas las obras expuestas.





Acerca del artista

Guillermo Kuitca nació en 1961 en Buenos Aires, donde vive y trabaja. Desde 1980 ha realizado más de sesenta exposiciones individuales en algunos de los más prestigiosos museos y galerías de arte contemporáneo de todo el mundo. En 2007 fue elegido para representar a la Argentina en la 52a Bienal de Venecia y fue parte de la exhibición en el pabellón internacional de la misma Bienal.

Su destacada actividad docente incluye la creación en Buenos Aires del prestigioso Programa

de Talleres para artistas conocido como Beca Kuitca en la Universidad Torcuato Di Tella. En las

cinco ediciones del programa han participado varias generaciones de jóvenes artistas plásticos.

La biblioteca completa sobre su obra cuenta con más de cuarenta libros y catálogos hasta el

momento.

En el 2004 es nombrado Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires y en el 2018 es

nombrado Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres por la República de Francia.

El artista exhibe desde 1993 en la galería Sperone Westwater en Nueva York y en Hauser &

Wirth desde el 2001, quienes lo representan globalmente.

JULIO LE PARC

“Quintaesencia” Del 6 de enero al 20 de marzo de 2023

El Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry – MACA presenta la gran exposición Julio Le Parc. Quintaesencia, tributo al reconocido artista argentino. La exhibición antológica recorre su vasta producción desde sus primeras obras realizadas en Argentina en 1958 hasta sus creaciones más recientes, producto de su larga trayectoria creativa dedicada a la investigación con la luz, la pintura, la escultura y las experiencias participativas.

A 56 años de su única muestra realizada en Uruguay (en el Instituto General Electric en 1967) Julio Le Parc – Quintaesencia celebra la trayectoria creativa del artista pionero del arte cinético a nivel mundial y su larga y prolífica carrera internacional dedicada a la creación. La muestra cuenta con la curaduría del Atelier Le Parc, con dirección artística de Yamil Le Parc, y la colaboración de Angel Kalenberg en el texto del catálogo.

En palabras de Angel Kalenberg “En las obras de Julio Le Parc que visualizan la energía cinética y producen efectos ópticos variables, así como en las vibrantes imágenes de sus obras lumínicas subyace el inclaudicable aliento utópico que define a Le Parc y su ambición por construir un mundo nuevo y más ético que combine las teorías experimentales de la percepción visual, sonora, táctil y el compromiso irrenunciable de una producción artística al servicio de la sociedad”.

La gran exposición estará acompañada de un programa de actividades, talleres, charlas y visitas guiadas, y de un catálogo con textos de Angel Kalenberg y Julio Le Parc, donde se compendian imágenes de todas las obras expuestas.

Acerca del artista

Julio Le Parc (Mendoza, 1928) es considerado uno de los grandes representantes del arte cinético y contemporáneo. Se radicó en París en 1958 y en 1960 fundó allí el GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel), grupo que se mantuvo activo por diez años. Desde siempre investiga el movimiento y el rol del espectador en el arte. En 1966 obtuvo el Gran Premio de Pintura internacional en la Bienal de Venecia, evento artístico en el que ha participado en tres oportunidades. La primera retrospectiva de su obra se realizó en Buenos Aires en el Instituto Di Tella en 1967, la cual luego fue presentada en el Instituto General Electric de Montevideo, para luego viajar a la IX Bienal de São Paulo. Ha exhibido individualmente en diversas instituciones y museos del mundo, tales como el Metropolitan Museum of Art en Nueva York, el Palais de Tokyo en París, el Pérez Art Museum Miami (PAMM) en Miami, el Instituto Tomie Ohtake (ITO) en San Pablo, el Museo de Arte Latinoamericano (Malba) y el CCK en Buenos Aires, entre otros.

EMIL LUKAS

“Entre dos líneas tenues”

Del 6 de enero al 20 de marzo de 2023

La Fundación Pablo Atchugarry y el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry – MACA presentan por primera vez en Uruguay al artista norteamericano Emil Lukas.

Esta exposición reúne piezas excepcionales de las series más importantes del artista. El vínculo entre estas obras es la profunda implicación de Lukas con sus materiales y con el mundo natural. El artista considera que materiales y naturaleza son sus colaboradores en un proceso de experimentación pictórica continua. El otro aliado de Lukas es el espectador. Sus obras premian a quien las mira de manera cuidadosa y contemplativa.

En palabras de Martin Craciun: “El trabajo de Emil Lukas presenta preocupaciones universales. Sus obras posibilitan una mirada sensible del mundo a partir del acumulado de experiencias. La potencia interna de su arte deslumbra con belleza no como un fin en sí mismo, sino como un medio para acercarnos a mirar cuestiones que nos trascienden. Sin discursos grandilocuentes, su sensibilidad y honestidad nos colocan en un lugar esencialmente humano y universal: entre el cielo y la tierra.”

Por su parte Robert Mattison, profesor de historia del arte en Lafayette College, Easton,

Pennsylvania: “En esta época, cada vez es más evidente que los seres humanos no pueden

funcionar de forma aislada. Nuestra mayor oportunidad de prosperar como especie será el

resultado de la colaboración mutua, de una comprensión sensible de nuestro entorno y del

convencimiento de que debemos trabajar en armonía con la naturaleza. En todos estos

aspectos, el arte de Emil Lukas tiene mucho que enseñarnos.”

La muestra se acompañará de un programa de actividades, talleres, charlas y visitas guiadas, y

de un catálogo editado por MACA con textos de Martin Craciun y Robert Mattison donde se

compendian imágenes de todas las obras expuestas.

Acerca del artista

Nacido en Pittsburgh (Pensilvania, EE.UU.) en 1964, Emil Lukas vive y trabaja en la localidad de

Stockertown. Ha expuesto su obra en muchas ciudades de Estados Unidos y del extranjero.



Toda la información de sobre fechas y horarios de la programación de actividades se puede consultar en http://www.macamuseo.org