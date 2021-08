La Armada Nacional recordó días atrás la figura del teniente de navío Carlos Macchitelli

nal recordó días atrás la figura del teniente de navío Carlos Machiteli, fallecido en agosto de 1954 cuando junto a otros tripulantes del destructor D2 ROU “Uruguay” intentó salvar a los tripulantes del pesquero “Isla de Flores”, propiedad del Servicio Oceanográfico y de Pesca (SOYP). El patrón del pesquero lanzó un llamado de emergencia en la tormentosa jornada del 6 de agosto de 1954 cuando su barco quedó varado en el veril noroeste del banco Inglés.

El pedido de ayuda quedó entreverado en vueltas burocráticas y hasta gremiales por lo que el mismo fue respondido cuando el temporal cayó sobre el indefenso pesquero. Sus siete tripulantes se agarraron de donde pudieron para no ser arrastrados por la corriente. Machiteli y otros marinos del ROU DE2 Uruguay llegaron hasta el pesquero varado. Empero, el fuerte temporal destrozó la lancha y dejó a todos los marinos y pescadores aferrados a lo que tenían a mano. El comandante del destructor Fernando Fabbri, al ver semejante escena, acercó su nave a los náufragos, pero no pudo llegar más cerca. El destructor quedó varado.

El capitán de navío (CG) Ulises Walter Pérez recordó el incidente: “En Agosto de 1954, se produjo la tragedia del Banco Inglés. Tripulantes del pesquero del SOYP ‘Isla de Flores’, que varó en el Banco y personal del Destructor ‘Uruguay’, que fue en su ayuda, quedaron aislados a bordo del pesquero, en medio de un fuerte temporal, con temperaturas muy bajas. La lancha del destructor, que había ido a asistirlos, por efecto del mal tiempo se destrozó contra el pesquero y todos fueron una especie de prisioneros de un destino trágico. Eran siete tripulantes del pesquero, nueve el personal del destructor que iba en la lancha. Fue una situación de gran dramatismo”.

“El pesquero, por efecto del temporal y el muy fuerte oleaje, se iba hundiendo lentamente hasta que se asentó en el fondo. Los náufragos se iban subiendo a las jarcias del palo. A su vez la mayoría iban desapareciendo a medida que sus fuerzas los abandonaban por cansancio e hipotermia. Todo a la vista del Destructor, que por su calado no se podía acercar más, de la distancia que estaba. Incluso llegó a varar en algún momento, en su esfuerzo desesperado, por salvar a los tripulantes todavía con vida. No había en el área, una embarcación con poco calado, como para acercarse al pesquero y el violento temporal, imponía, que no podía ser cualquier embarcación. Aviones, tiraron balsas salvavidas, pero las fuertes corrientes impidieron, que llegaran a destino”; recordó mucho después el citado marino.

“Cuando, fue calmando, la lancha “Tala, salió de Montevideo y en arriesgada acción, quedaba mucho ‘mar de fondo’, rescató a los sobrevivientes. Estos fueron solamente dos del pesquero y uno del Destructor. La tragedia hizo un gran impacto en la opinión pública. Lo que comenzó como una varada más, en el Banco Ingles, de bien ganada fama como lugar peligroso para la navegación. Por una serie de decisiones no acertadas y falta de medios adecuados para salvataje de personas en el mar, se convirtió en un tremendo drama humano. Las fotos, de los pocos sobrevivientes aferrados a las jarcias, fueron documentos, que impactaron a la sociedad uruguaya”, sostuvo Pérez en palabras recogidas por el sitio www.histamar.com.ar.

El desastre dejó al descubierto la orfandad de medios del estado uruguayo. A tal punto que la Prefectura solo patrullaba la costa a caballo. La comisión investigadora del parlamento no halló responsables de este desastre y ordenó la compra de embarcaciones aptas por este tipo de mar. Así nacieron las tres embarcaciones PS1, PS2 y PS3 que sirvieron hasta bien entrado el presente siglo. Una de ellas, denominada más tarde ROU70 fue destinada durante décadas al puerto de Punta del Este. Las tres embarcaciones fueron construidas por la firma compatriota Regusci y Vulminot.