La Brigada Solidaria Maldonado empieza su trabajo

La Brigada Solidaria de Mandados, que se conformó esta semana en Maldonado, está terminando de organizar el trabajo en cada barrio gracias a las personas que se han anotado para colaborar. También ha empezado a recibir pedidos de ayuda y se alista para atender más solicitudes. María del Mar Busquets, una de las organizadoras, dijo a Correo de Punta del Este que pretenden focalizarse en la población más vulnerable, mayor de 65 años, y que a veces vive sola si acaso necesita canastas de alimentos o remedios no tiene a quien recurrir. Busquets estimó que muchos de ellos no tienen la costumbre de usar las redes sociales, por lo que han tardado en enterarse de este servicio.

“Estamos tratando de replicar lo que se está haciendo en Montevideo y en otros países, que es hacer los mandados” a los más necesitados y a quienes ya padecen el coronavirus, dijo Busquets.

Desde que se organizó el grupo, hace unos días, varias personas se han anotado para colaborar. La idea es cubrir todos los barrios y no dejar a nadie abandonado a su suerte. Aquellas personas que requieran ayuda de la brigada o deseen integrarse a ella, pueden comunicarse a los teléfonos 099/826 640 y 099/450 098. El grupo está en Facebook como: Brigada Solidaria Maldonado.