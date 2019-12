El director de OPP, Álvaro García, adelantó que el equipo que trabaja en la transición ya recibió la información de los ministerios, que sería entregada a los delegados del gobierno electo ayer lunes 15. Por otra parte, el jerarca anunció que el gobierno mantiene su decisión de no aumentar las tarifas en enero.

En declaraciones de prensa, García dijo que los delegados del futuro gobierno mantienen comunicación permanente con los responsables designados para la transición. Respecto a la decisión de no modificar la estructura tarifaria hasta que finalice la actual administración dijo que no se cambiará de opinión. Consultado sobre los juicios pendientes del estado, García recordó que existe un registro único de juicios que es público. Agregó que, si hay necesidad por profundizar algún punto sobre este tema, una vez que se designe el futuro gabinete se hará un intercambio entre los ministros entrantes y salientes.

La “casa está en orden, el Uruguay es una perla en América Latina”, señaló, con indicadores económicos, sociales, ambientales, culturales y políticos que ubican al país en los primeros lugares de América Latina. “El país está en marcha y espera que los lineamientos estratégicos que trasciendan gobiernos puedan tener continuidad”, señaló.

También calificó como una buena señal el viaje del presidente Tabaré Vázquez con Luis Lacalle Pou para asistir al acto de asunción de mando del presidente argentino, Alberto Fernández. “Es un mensaje de grandeza que indica que la democracia en Uruguay que tiene un papel relevante”, señaló.