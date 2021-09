La Declaración de Glasgow: un llamamiento mundial urgente al compromiso con una década de acción climática en el turismo

En preparación para la COP26, se celebrarán hoy dos sesiones de información en torno a la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo. La Declaración, redactada de forma colaborativa por un grupo de destacadas organizaciones, es un llamamiento urgente a todos los agentes interesados para que se comprometan con una década de acción climática en el turismo.

Los signatarios de la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo se comprometen a actuar ahora y a acelerar la acción climática para reducir las emisiones globales del turismo al menos a la mitad en la próxima década y alcanzar un valor cero tan pronto como sea posible antes de 2050. En particular, cada signatario se comprometerá a preparar un plan concreto de acción por el clima, o un plan actualizado, en el plazo de 12 meses desde la firma. Los planes estarán alineados con las vías propuestas de medición, descarbonización, regeneración, colaboración y financiación, que acelerarán la capacidad transformadora del turismo.

Durante los eventos, a la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), VisitScotland, la Travel Foundation y Tourism Declares a Climate Emergency, se unieron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Caribbean Hotel and Tourism Association, la European Tourism Association, Inkaterra, Intrepid Group, Machu Picchu, Oregon Coast, Radisson Hotel Group, South Pacific Tourism Organization, The Long Run y The Travel Corporation (TTC). Todas estas entidades se han unido para poner de relieve la importancia de definir un mensaje claro y coherente en todo el sector y abordar la acción por el clima en la próxima década, así como para alentar a las organizaciones de todos los ámbitos del turismo a demostrar su apoyo público para catalizar la respuesta del sector a la emergencia climática convirtiéndose en signatarias.

La Declaración se presentará oficialmente en la Conferencia sobre Cambio Climático (COP26) en noviembre. El texto está disponible desde el 21 de septiembre. Los interesados en suscribirla pueden expresar su deseo de unirse como partes impulsoras desde principios de octubre.

Como dice la Declaración: “Una transición justa a un valor cero antes de 2050 solo será posible si el turismo, al recuperarse, acelera la adopción de modalidades de producción y consumo sostenibles y redefine nuestro éxito futuro para considerar no solo el valor económico, sino más bien la regeneración de los ecosistemas, la biodiversidad y las comunidades”.

Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, manifestó: “Todos reconocemos que el turismo tiene un papel importante que desempeñar. Es altamente vulnerable al cambio climático y contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, a la vez que está bien situado para contribuir a la adaptación. Pero ninguna organización puede afrontar el reto por sí sola. Por eso necesitamos trabajar juntos con urgencia, con un enfoque coherente en todo el sector, para acelerar el cambio y, por lo tanto, animo a los agentes del turismo a suscribir la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo”.

Jeremy Smith, cofundador de Tourism Declares a Climate Emergency, afirma: “Todos en el turismo tienen una función que desempeñar a la hora de abordar la emergencia climática. Es hora de que los grandes actores del sector se unan para acelerar la acción climática, ya sean aerolíneas, hoteles, cruceros, ferris, trenes o empresas de automóviles, operadores y agencias de viajes, organismos gubernamentales e instituciones, asociaciones, consorcios, donantes y entidades financieras o círculos académicos. Resulta crucial que trabajemos hoy todos juntos para transformar el impacto climático del turismo, su competitividad, sostenibilidad y resiliencia”.

La necesidad de contar con un enfoque coherente en todo el mundo respecto a la acción climática en el turismo ha quedado clara, especialmente gracias al estudio sobre las emisiones de CO2 llevado a cabo por la OMT y el ITF y presentado en la COP 25 de la CMNUCC en diciembre de 2019. Ahí se mostró que las emisiones del turismo correspondientes al transporte podrían aumentar, según las previsiones, en un 25% para 2030 con respecto a los niveles de 2016, cuando el escenario de ambición actual es muy distinto.

En 2020, se adoptó la Visión de One Planet para una recuperación responsable del sector turístico, con el objetivo de que, al salir de la crisis, el sector fuera más fuerte y más sostenible. La acción climática es un elemento central de esa Visión, que reclama el seguimiento y la información sobre las emisiones de CO2 del turismo, la promoción de la introducción de metas con base científica, la aceleración de la descarbonización de las operaciones turísticas y la participación del sector turístico en la eliminación del carbono.

La Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo conjuga las últimas investigaciones y los conocimientos expertos a nivel mundial para galvanizar la acción climática. Estará alojada en la web del Programa de Turismo Sostenible de One Planet, y apoyada por acciones recomendadas para que los agentes turísticos de todo el mundo la consideren parte de sus planes de acción, junto con otros recursos.

#DeclaraciónDeGlasgow y #TurismoYClima

Fuente: OMT