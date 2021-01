El año 2021, su ejercicio fiscal y recaudación, su futuro y perspectivas, recuerdan necesariamente de donde vienen los “polvos que generaron estos lodos”, según decía siempre el Dr. Gonzalo Aguirre.

En épocas de Domingo Burgueño y su primer período de gobierno, solo hubo que solventar el déficit dejado por el gobierno de Benito Stern (1985-1990), situación financiera que se superó rápidamente.

Solo en 1995, en el segundo periódo de gobierno de Burgueño (1995-1998), existió déficit, que comprometió el 22% de la recaudación municipal, derivado por la construcción del Estadio para la Copa América, situación superada rápidamente, quedando las finanzas saneadas y una gran obra orgullo del país.

Fallecido Burgueño el 14/1/98, asumió el Pocho Tortorella (1998 -2000), que la fue llevando pese al efecto “tequila” y luego al “caipiriña”, que significó en el ejercicio 2000 un déficit del 7%, toda esta información respaldada por los dictámentes del TCR, y salvada por préstamos bancarios.

En síntesis, administraciones blancas (1990 al 2000) siempre fueron superavitarias y dejaron importantes obras que todos ven y disfrutan.

Pero vino el problema de la aftosa y la crisis financiera y bancaria del 2001 y 2002, que le tocó apechugar al Intendente Antía, con un déficit del 18% al momento de entregar el gobierno municipal al Frente Amplio en la persona de Óscar De Los Santos (2005 al 2015).

Y nunca más hubo superávit, ni siquiera una política de absorción seria del déficit, y menos aún la existencia de obras, pese a la discutida rebaja salarial del 2002.

Se desalentó las ventajas de los buenos pagadores, sacándoles el beneficio de contado de enero del 20% para topearlo en el 14%, y otros alicientes, perdiéndose recursos nacionales, como por ejemplo el canon del Conrad por ahorrar un pasaje de bus del Director de Hacienda, que con tan de no perderlo, prefirió no defender la hacienda municipal y con ello la posibilidad de obras y gasto social para la población y la chance de superar el déficit con políticas serias de ahorro

Cuando De los Santos y el Frente Amplio repiten su mandato en el 2010, el déficit acumulado era del 36,42% y cuando retoma el gobierno el Partido Nacional en manos de Antía que lo recibe de la escribana Hernández suplenta de De Los Santos, que prefirió posiciones nacionales al bien de su gente y el Departamento, el déficit andaba en el 30%.

Así recibió la Hacienda Municipal el Intendente Antía, y por más que quiso plantear en más de una ocasión soluciones financieras a largo plazo, que implicaban grandes acuerdos partidarios, no se lograron, y hubo que seguir emparchando con préstamos bancarios y un costo cada vez mas creciente de pago de intereses bancarios.

Y viene la presidencia blanca de Lacalle (2021 -2025) con Pandemisa incluída y gastos sociales necesarios, sacando de sus propios sueldos los gobernantes para bancar el fondo coronavirus y otros recortes imprescindibles, y un nuevo gobierno departamental blanco, demorado, de 27/11/20 a Julio de 2025, donde el P.Nacional con 21 Ediles y acuerdo interno al igual que el período anterior, logra a fines de noviembre de 2020 una solucion financiera a largo plazo, bancos incluídos pero perjudicada en las últimas semanas con el incremento de la pandemia y la notoria disminución del trabajo y éxito de la temporada, con la incógnita de qué será de la recaudacion municipal de enero y febrero de 2021, y qué solución nos dará el Intendente y su Director de Hacienda, el sacrificado Luis Eduardo Pereira, que se debe concretar en el próximo Presupuesto quinquenal Municipal.

Por eso, para cuando vengan las críticas, es necesario recordar como decía Gonzalo Aguirre, “que aquellos polvos, trajeron estos lodos”.

Ahora en tren de aportar ideas y no para historiar simple y cómodamente, se nos ocurre en lo inmediato , 1) que la gente pueda pagar en lo posible en enero y febrero los tributos municipales, ideando sistemas bonificados de pago y cuotas, que se pueden instrumentar en un Decreto Municipal excepcional; 2) En la ejecución de la obra y servicios municipales, prescindir parcialmente de las empresas privadas nacionales-capitalinas- y sustituirlas por mano de obra municipal, como por ejemplo la recolección de la basura, etc; 3) En el Decreto Municipal que cree nuevos beneficios de pago, incentivar la política de recuperación de la cartera morosa a cargo de la la empresa privada que ganó la licitación en el anterior periódo y de haber finalizado el vínculo, usando el servicio letrado municipal y el que los socios del Colegio de Abogados de Maldonado puedan realizar, a similitud del utilizado por el Intendente Burgueño en 1996 y del que participaran cerca de 70 Abogados locales; 4) otras soluciones inmediatas que se puedan acordar con los 8 gobiernos municipales y con el gremio municipal.

Y a largo plazo recordamos las siguientes soluciones: 1)La emisión de títulos de deuda pública según el art 301 de la Constitución de la República, medida ya intentada en 1995 cuando el déficit en la construccion del Estadio, que ahora tiene el viento a favor de un gobierno nacional y una Ministra de Hacienda de similar sintonía al de Maldonado; 2) Creación del Banco Municipal, que también requiere el Ok del gobierno nacional, y que puede intentarse con el Congreso de Intendentes para todo el país, idea ésta que siempre tuvo Burgueño y el Cr Alcorta y que magistralmente concretó doctrinariamente el Dr Gabriel Adriazola en su obra “Los Gobiernos Departamentales y el Mercado de Valores”, prologado por el recordado e insustituible Dr. Daniel Hugo Martins, recientemente fallecido y que mucha falta nos hace en éste, como en otros temas. 3) Intentar los acuerdos con el Poder Ejecutivo y con otros Gobiernos Departamentales para la búsqueda, obtención, gestión de créditos nacionales e internacionales blandos para la labor departamental y su desarrollo.

Finalizando, es necesario buscar soluciones, saber de dónde se viene para saber adónde se va, no para buscar culpables-que los hay y muchos- sino paliativos y medidas de fondo, para que los barros de hoy, fruto de aquellos polvos, no nos empantanen, pese a haber sequía.

¿No les parece vecinos?

