La hija del profesor de inglés asesinado sigue clamando por la inocencia de su madre

Florencia Vaz Moraes, hija del matrimonio conformado por el fallecido profesor de inglés Edwar Vaz Fascioli y Lulukhy Moraes Mele, no tiene ninguna duda: su madre es inocente.

La joven aseguró que poco antes de prestar su declaración en la fiscalía que investiga la muerte de su padre, mantuvo lo que definió como un “mano a mano” con su madre, ahora detenida por este caso. Florencia recordó que unas semanas antes del asesinato de su padre, intentó autoeliminarse y su madre la visitaba todos los días en su lugar de internación. Florencia sufrió graves heridas cuando a toda velocidad se incrustó debajo de un camión.

Estos encuentros ocurrieron antes de que su madre fuera detenida por su presunta participación en el asesinato de Edwar Vaz Fascioli, ocurrido en la noche del lunes 9 de julio de 2018. “Esto ocurrió antes que ella cayera en prisión, cuando me iba a visitar al lugar donde yo estaba internada recuperándome de las lesiones”.

Además recordó que, antes de declarar en la fiscalía por el caso de la muerte de su padre, también mantuvo “un mano a mano” con su madre en una de las visitas que hizo al

Centro Nacional de Rehabilitación.

“Cuando me enteré, mamá estaba ya en prisión. Y cuando la llevaron al Centro Nacional de Rehabilitación en Montevideo la fui a ver. Unos amigos me llevaron en silla de ruedas”.

“Ahí le dí la oportunidad de mirarme a los ojos. Y le pregunté qué pasó. Y solamente me dijo que era inocente, que ella no lo hizo, por un montón de causas. Y tampoco lo hubiera patrocinado, con tan pocos medios. Fue su motor”, aseveró

“Mi padre era su compañero de vida. La acompañó desde que era menor de edad; la acompañó en todo. Y aun estando separados amorosamente, ellos seguían juntos. Entonces, no es acorde a una decisión tomada por mi madre”, afirmó.

Teoría caída

Florencia entiende que la teoría del caso presentada por la fiscalía contra su madre se cayó porque el móvil económico que la sustentaba no fue probado. Sobre este punto afirmó que su madre tenía su patrimonio de forma correcta luego del proceso de divorcio que llevó adelante para separarse de su esposo, el docente de inglés Edwar Vaz Fascioli.

“Mi mamá tiene sus bienes, su dinero, su sustento. Es distinto con la pareja actual de mi padre, que pretendía un estilo de vida que él no le podía dar como docente de inglés”, indicó.

Florencia reconoció que pasa por una penosa situación habida cuenta de su doble condición de hija de la víctima y de su madre que fue acusada de ser autora del crimen. “Es un dolor doble. Es la pérdida de mi padre y la detención injusta de mi mamá”, explicó.

“Fue una sorpresa para mí. Más allá de la separación de mis padres la relación era amena; incluso el divorcio fue por medio de escribanos y fue realmente cordial”, reveló

Florencia explicó que tomó la decisión de suicidarse luego de enterarse que el padre de su hija mantenía una relación amorosa con la mujer de su padre.

“Antes de lo que había pasado, ya había como un idilio amoroso entre el padre de mi hija -que ahora tiene dos años- y mi madrastra. Después lo corroboré con mensajes y testigos. No obstante lo que ya he vivido, la frutilla del postre fue eso”, expresó al revelar que esto mismo lo anunció cuando brindó su testimonio en el juzgado penal.