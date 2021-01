Por la situación sanitaria, el escenario hípico tuvo un paisaje atípico, sin presencia de público y con un acotado aforo de prensa. Cumpliendo con estrictos protocolos sanitarios, la jornada tuvo 16 carreras y 4 premios clásicos.

Atlético El Culano, con la monta de José L. Da Silva, del stud Haras Bagé do Sul, bajo el cuidado de Antonio Cintra, fue el gran ganador de la 123° edición del Gran Premio Ramírez G1, que se disputó en el Hipódromo Nacional de Maroñas. Este entrenador obtuvo además el segundo y tercer puesto con Olympic Harvard y Keep Down, respectivamente.

Además del Ramírez, de las 16 carreras que se disputaron en Maroñas, se destacaron las tres de corte clásico internacional: Gran Premio Maroñas (URU G2), ganado por Raihna Pioneira, del stud Haras Belmont, con la monta de Luis Cáceres, y el cuidado de Ricardo Colombo; el Gran Premio Pedro Piñeyrúa (URU G1), que por segunda vez consecutiva quedó en manos de Aero Trem del stud Old Friends, con la monta de José L. Da Silva y el cuidado de Antonio Cintra; y el Gran Premio Ciudad de Montevideo Presidente Jorge Batlle (G1), ganado por Honra Real, del stud Rimar, con la monta de Pablo Rodríguez y el cuidado de Pablo. G González.

En esta edición, sin público y en un contexto particular, la modalidad de apuestas online se consolidó como tendencia, registrándose un total apostado de más de 23 millones de pesos.

“Destacamos el compromiso de todos los actores en el respeto del protocolo. El turf ha sido una actividad referente en el cumplimiento de las medidas sanitarias que ha permitido el retorno del deporte”, señaló Fernando González, gerente de Relaciones Institucionales de HRU.

En mayo de 2020, el turf fue el primer deporte profesional en volver a la actividad luego de aprobado un estricto protocolo para preservar las miles de fuentes de trabajo que ocupan, entre otros, a cuidadores, jockeys, veterinarios, peones.

Tal es el movimiento que genera el turf que, luego de tres semanas de inactividad por la suspensión dispuesta a fines de 2020, se recibieron más de 800 anotaciones que llevaron a que Maroñas tuviera que realizar tres jornadas hípicas en la semana del Gran Premio Ramírez.