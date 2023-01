La Huella: “Pittaluga estaba acostumbrado a hacer lo que se le antojaba” dijo Antía

El intendente Antía, dijo este lunes que el parador La Huella es un “gran restorán” que puso a José Ignacio “en el mundo”, pero admitió que hay problemas de convivencia con vecinos cercanos por los ruidos molestos que se generan en el establecimiento.

Las declaraciones del intendente se dan días después de que se conociera que, luego de la temporada, La Huella se mudará de locación según informó Martín Pittaluga al diario El País. La razón de esta decisión es la molestia y las quejas que reciben de parte de “vecinos ricos”. “Nos presionan para enseñarnos cómo debemos comportarnos”, dijo el empresario.

Según informó el diario capitalino, la queja principal de estos vecinos tiene que ver con las fiestas de casamiento que allí se realizan, aunque Pittaluga señaló que esos eventos “son ocho en todo el año”. “No hay fiestas todos los días en La Huella, sino que son ocho en todo el año. Y lograron que cerráramos nuestros eventos. Por eso yo me pregunto: ¿es necesario prohibirnos y romper con la industria del casamiento en José Ignacio?”, se preguntó el empresario.

Por su parte, en una entrevista brindada este lunes al programa Doble Click, de Del Sol, el jefe comunal dijo que la Intendencia “no prohibió ningún casamiento”. “No hay ningún impedimento en hacer casamientos, pero eso no permite que se ponga música hasta las cuatro de la mañana. El restaurante no está preparado para albergar una fiesta musical. Eso lo tiene que entender Pittaluga, que “estaba acostumbrado a hacer lo que se le antojaba”, dijo.Antía también habló sobre las molestias existentes en la Liga de Fomento de José Ignacio, que “está arriba del control de los ruidos” buscando que José Ignacio “sea un lugar diferente”.

Antíareconocióque La Huella posicionó a la localidad en el mundo gastronómico. “Hay que reconocerlo. Ahora están pensando una nueva etapa. Que se quede en el país es importante, si se queda en Maldonado mejor”, sentenció.

Buscando

Según informó El País los propietarios del parador aún no tienen un lugar definido al que mudarse, aunque la intención de Pittaluga es hallar un local en el propio balneario. El empresario manifestó que les gustaría mudarse a un lugar que esté en José Ignacio o cerca de ese balneario y que no “genere mucho impacto”. Recalcó que aún no tienen establecida fecha para la mudanza, pero ya comenzaron a ver “nuevos locales” y proyectan, como mínimo, en 2024 tener abierto la nueva Huella. “Buscamos un lugar que esté cerca del mar. Nosotros creamos algo más que un restaurante, creamos una atmósfera. Es algo muy fuerte lo que genera La Huella. Pero haremos otra Huella”, dijo.

Fuente: El País