El Intendente y el Ministro de Turismo se reunieron este lunes en Maldonado en un encuentro que tuvo como invitado al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, a través de la tecnología. De la reunión también participaron el secretario de la IDM Álvaro Villegas y el diputado Eduardo Elinger. Los jerarcas analizaron la situación actual y avanzaron en diseñar estrategias para algo que no suele ser habitual en estas tierras: evitar o al menos desalentar la llegada de turistas.

Los jerarcas decidieron colocar retenes policiales en las rutas y monitorear a los hoteles para que no ofrezcan promociones de ninguna especie. Se dispuso el cierre de todos los campings y se desaconseja a los propietarios de casas y apartamentos venir a pasar una cuarentena en Punta del Este.

Cardoso dijo ayer que Larrañaga les adelantó el inicio de operativos en rutas nacionales. Se detendrá a los vehículos mediante retenes, se solicitará documentación a los viajeros y se preguntará sobre los motivos de su traslado. El ministro agregó que, aunque puede resultar contradictorio, su cartera intenta eliminar el Turismo, en estos días en que la prioridad es cuidar la vida.

El Ministro dijo que una cosa es lo urgente y otra lo importante. Dado que hay que pensar en el día después, se analizó la situación del complejo Cipriani y será a fines de abril la fecha en la que se estará dando la etapa final y aprobación para el eventual comienzo de una obra que a futuro generará cientos de puestos de trabajo en momentos en que, cuando pase la actual situación, será muy necesario.

Por su parte el Intendente dijo que también hablaron con el subsecretario del MIDES, Armando Castaingdebat, y están a la espera de la licitación de canastas. Anunció que será trasladada la oficina del INDA a la IDM para coordinar mejor las acciones y sostuvo que las solicitudes se multiplicaron por 6 y se están dando números para evitar aglomeraciones de gente. Valoró también la reunión mantenida con el Cardoso y dijo que la gente del departamento le pide que tomen acciones para evitar que en turismo los visitantes o propietarios concurran al destino. Afirmó que se está trabajando al límite de lo que la Constitución permite. “Si bien dijo que no se puede prohibir que un propietario con casa en el Este concurra a su propiedad, hay que desalentarlo a hacerlo y para ello los controles del Ministerio del Interior serán fundamentales”.



¿Quo vadis?

Los operativos se realizarán en rutas e ingresos a cada departamento turístico. También contarán con la colaboración de inspectores municipales de la Dirección General de Tránsito.

