La industria turística es de las más golpeadas y será de las últimas en reactivarse

Para el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, esta “es una de las peores crisis” que se ha vivido” y algunas empresas no podrán salir, lamentablemente

La industria turística será la última en reactivarse según se desprende de la visión que tienen autoridades y empresarios del sector consultados por Correo de Punta del Este. El agro se encuentra en plena zafra de algunos de sus principales rubros, como el caso de la soja, o de los excelentes resultados obtenidos en la recolección de 94 mil toneladas de uva de altísima calidad.

El comercio exterior se encuentra funcionando en sus tres ámbitos, la importación, la exportación y los contenedores en tránsito desde y hacia terceros países de la región.

Empero, el sector turístico, de la mano de sus dos ámbitos, el receptivo y el interno comenzará a mostrar algún tipo de recuperación a partir, como temprano, de octubre próximo.

Y lo hará con el turismo interno por el simple hecho de que será muy difícil que Argentina o Brasil liberen el tránsito de personas por los tres países.

Este es el parecer del presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, contador Juan Martínez, para quien el panorama es muy complicado para todo el sector.

Reunión de trabajo

El titular de la CAMTUR participó este lunes de una reunión de trabajo celebrada en la Torre Ejecutiva entre el presidente Luis Lacalle Pou y los integrantes de diferentes gremiales empresariales.

“El presidente Lacalle tiene la situación del sector, los temas que nos preocupan”, afirmó en declaraciones a la emisora Fm Gente. A diferencia de lo que ocurre con otros ámbitos de la actividad económica del país –caso agro y la construcción- el sector turístico es el que aparece como el más golpeado con una expectativa de comenzar a trabajar otra vez en octubre próximo.

Lacalle Pou comparte también, en cuanto a la “salida”, que “lo que va a costar más va a ser el turismo internacional, los vuelos internacionales, los cruceros, los congresos. Esos van ser los más rezagados en el turismo. Ya se vienen haciendo gestiones a nivel de líneas aéreas para ir reactivando todo el movimiento. Sabemos que va a ser de los últimos en salir. Pero ya se está pensando en el día después y eso es lo importante”, señaló a la misma emisora.

“El turismo va a costar. Hay que tener mucha paciencia… Va a ser de los últimos. Hay que mirar a largo plazo. Vamos a ir de a poquito arrimándonos al pelotón, allá por fines de setiembre, octubre o noviembre. Y ojalá el verano próximo podamos estar bastante incorporados como para movernos un poco mejor, pero, sin duda, sin alcanzar los niveles que teníamos”, explicó Martínez.

“Hay que ir de a poco, sin angustia. Salir vamos a salir, no tenemos dudas. El tema es sostener a las empresas para que no caigan, porque van a ser la locomotora para salir de esto. Así se lo planteamos al presidente”, enfatizó.

Martínez dijo que esta “es una de las perores crisis” que se ha vivido “y algunas empresas no podrán salir, lamentablemente. Pero el esfuerzo nuestro está puesto en eso, en mantenerlas, para que empiecen a ‘tractorear’ la salida”.