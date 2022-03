“La información es la base para enfrentar un plebiscito y no la mentira contumaz que hemos soportado”, dijo Argimón en Maldonado

La vicepresidenta de la república, Beatriz Argimón encabezó una delegación nacionalista en defensa de la LUC, que recorrió este lunes Maldonado y de la que tomaron parte el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, el intendente Enrique Antía y los senadores Jorge Gandini, Sergio Botana, Carlos Camy, Graciela Bianchi y Sebastián Da Silva, entre otros, así como los diputados Diego Echeverría y Rodrigo Blás y representantes del Partido Nacional en Maldonado. La delegación estuvo en San Carlos, balneario Buenos Aires, Pan de Azúcar, Piriápolis y La Capuera. La visita culminó con un acto en el centro de la capital departamental.

Beatriz Argimón recordó que hace más de dos años recorría el país con el presidente Luis Lacalle Pou y “mirándolos a los ojos el mandatario les decía que uno de sus principales actos de gobierno sería enviar una Ley de Urgente Consideración, construida con aquello que la gente le fue contando, que formaba parte de angustias y sus propuestas. Eso fue conformando una amalgama de artículos que fueron cambiando y que terminó siendo acompañada en un 52% por la totalidad del Parlamento Nacional”.

La vicepresidenta recordó además que “la gente planteaba problemas de inseguridad, que era una angustia social y la LUC contempla hoy, herramientas que le da a la policía para que nos proteja y los números nos dan la razón porque los delitos bajaron, salvo uno, el de violencia doméstica”.

Desfile de técnicos

Las Leyes de Urgente Consideración, explicó Argimón, tienen plazos y desfilaron técnicos por el Parlamento para explicar su contenido, por lo que no se puede decir por parte de sus detractores que no se conocía.

Por otra parte, rechazó los argumentos de que se privatizaría Antel con la portabilidad numérica o la educación, así como también afirmaciones de que con la adopción se iba a favorecer el tráfico de niños.

Sobre atentar contra los trabajadores, Argimón dijo que la Ley cuida a todos, a los que quieren hacer la huelga y los que no, así como contempla al propietario. “La información es la base para enfrentar un plebiscito y no la mentira contumaz que hemos soportado”, señaló.

Se preguntó si son los 135 artículos los que se quieren derogar, al tiempo que se respondió que no, el objetivo es poner obstáculos a un gobierno que “no bancan”, dijo.

Sin obstáculos

Argimón pidió decir que NO a quienes quieren derogar una ley que tiene buenos resultados y cuyos detractores no quieren ver un gobierno exitoso que logró que en menos de dos años y con pandemia mediante haya bajado la pobreza, la pobreza infantil y el desempleo.

No se bancan que tenemos un presidente que en un momento dramático del mundo les pidió a todos los ciudadanos que, basados en la libertad responsable, acompañaran determinadas medidas y el pueblo lo escuchó.

En lo personal, dijo Argimón, no va a haber obstáculo que nos pongan, vamos a seguir gobernando porque es un gobierno que cumple con lo que prometió.

Tocando la oreja

En tanto, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que muchos le daban poca vida a la coalición de gobierno, recordando cuando el presidente Luis Lacalle Pou armó el compromiso por el país, pero lo que lograron fue lo contrario, hoy estamos todos espalda con espalda.

Citando a Wilson Ferreira dijo “Los que nos tocan la oreja no saben dónde meten el dedo”. Sostuvo que, si se derogan los artículos de la LUC, en seguridad, volvemos a estar peor que antes y citando la ley de adopciones, se quedan gurises esperando una familia que los ampare.

Delgado señaló que si se deroga la LUC traicionamos a la policía y no queremos volver a estar como antes. La seguridad la garantiza la LUC, lo otro es la incertidumbre.

Dijo integrar orgullosamente el gobierno y ver cómo al otro día de asumir, junto al ministro Jorge Larrañaga, el presidente reunió a todos los jefes de policía y les dijo que cuiden a la gente.

Citó el rumbo que le dio el mandatario a la pandemia y destacó la ayuda social y la obtención de las vacunas, respaldadas por los resultados, ya que el Uruguay es de los primeros países en el mundo en cantidad de personas inoculadas y los primeros 10 en el manejo de la pandemia. Todo esto hizo que bajáramos del 10 y medio por ciento el desempleo a bajarlo al 7% después de una pandemia, afirmó.

Delgado pidió confrontar, no con la gente, sino con los dirigentes que piden votar por él SI, porque son los mismos que pedían cuarentena obligatoria, que la gente se encerrara, cerrar la economía o diciendo que las vacunas eran truchas.