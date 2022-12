La Intendencia recordó las condiciones para el servicio de sombrillas y reposeras en las playas

Aquellos establecimientos que cuenten con la autorización correspondiente podrán instalar hasta tres sombrillones y seis reposeras, a una distancia no menor a 10 metros de la línea de rompiente de las olas

La Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado informó, en el inicio del verano, los requisitos que deben cumplir los administradores y propietarios de edificios y de complejos habitacionales que instalen en las playas –con autorización de la comuna– sombrillas y reposeras.

Según informó la Intendencia, aquellos establecimientos que cuenten con la autorización correspondiente podrán instalar hasta tres sombrillones y seis reposeras, a una distancia no menor a 10 metros de la línea de rompiente de las olas.

Los elementos que no estén en uso deberán estar acopiados en la parte alta de la playa, y siempre delante del pie del talud de dunas, para evitar generar daños en las estructuras que se utilizan para recuperar la playa. La Intendencia tiene prohibido el acopio de los materiales durante la noche, así como el armado de estructuras de depósito temporal o permanente, salvo en aquellas autorizaciones específicas que hayan sido otorgadas por razones fundadas y tras un informe de técnicos del gobierno departamental. El ingreso, así como el egreso de la playa de los elementos utilizados para los servicios deberán hacerse por los lugares indicados por la Intendencia. El traslado de los implementos deberá realizarse en trailers o vehículos matriculados en el departamento de Maldonado. Los vehículos o trailers utilizados no podrán permanecer estacionados en la vía de tránsito, pasaje peatonal y acceso a la faja costera.

Es importante que los administradores y/o propietarios de edificios y complejos que estén autorizados a instalar sombrillas y sillas en la playa identifiquen con el nombre del establecimiento a sus implementos. Además, los trabajadores asignados al servicio de playa deberán estar correctamente uniformados, para que puedan ser identificados con el establecimiento al que pertenecen.

La instalación de los servicios de playa deberá respetar aquellas áreas en las que existan servicios adjudicados por licitación

Las autorizaciones de la Intendencia están vigentes desde el 1º de diciembre y lo estarán hasta el último día de la Semana de Turismo de 2023.

Prohibiciones y sanciones

Desde la Intendencia se informó, además, sobre las prohibiciones y sanciones para quien no cumpla con la normativa.

Está prohibido el ingreso a la faja costera con vehículos de cualquier tipo, salvo en las autorizaciones específicas que se otorguen atendiendo a razones fundadas y luego de informe favorable de los técnicos de la Intendencia. También se prohíbe utilizar la zona de dunas, dañar la flora, fauna y estructuras instaladas en la plaza, no retirar los implementos de servicio de la playa, mantener más de tres sombrillas y seis reposeras colocadas sin ocupación o instalar antes de la hora 9 un número mayor a los implementos autorizados.

La comuna recordó además que no se permite arrendar los implementos ni utilizar implementos de publicidad a excepción de los del edificio.

La constatación del alquiler de los implementos utilizados para prestar el servicio será causal de revocación inmediata de la autorización otorgada por la Intendencia y los infractores deberán retirar los implementos de inmediato.

Además, la Dirección General de Gestión Ambiental podrá suspender temporalmente la autorización, retirar y/o incautar los implementos utilizados y revocarla en forma inmediata en caso de que las condiciones sean incumplidas y la infracción sea reiterada.