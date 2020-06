La Intendencia de Maldonado procedió en la tarde de la hoy a la destrucción de casas en proceso de construcción de forma ilegal en el predio donde se encuentra el asentamiento “Los Eucaliptus”. El procedimiento fue realizado a lo que establece la ley de ordenamiento territorial, según explicó a Correo de Punta del Este la abogada María Eugenia Elso, asesora legal de la Dirección General de Vivienda de la Intendencia de Maldonado.

Elso se constituyó al frente de un grupo de trabajadores municipales y con el auxilio de la fuerza pública para desmontar once viviendas en proceso de construcción. “No había nadie viviendo allí”, precisó Elso.

La funcionaria agregó que, además, fue advertida por vecinos del lugar sobre la existencia de una suerte de loteo del predio cuyas unidades se ofrecen en venta entre siete y veinte mil pesos cada una. “Esto no lo vamos a permitir. De ninguna manera”; afirmó. “La vecina que me advirtió de esta situación recibió algunos comentarios para que se callara o bien podría recibir un chumbo”, continuó la abogada.

Corte de calle



En tanto, alrededor de medio centenar de personas se dieron cita en el frente del predio que da a la avenida Luis Alberto de Herrera para cortar el paso por la mano hacia el este de la mencionada arteria de tránsito. El paso de los vehículos por ambas manos, entre Wilson Ferreira Aldunate y la ex ruta 30 fue cortado por la policía hasta el caer la tarde del miércoles. Dos densas y oscuras humaredas se notaban desde lejos.

“Sin orden de la justicia”



“Queremos informar sobre esta decisión que involucra a sesenta familias que desde noviembre pasado pedimos que nos ayuden. Hay treinta chiquilines que tienen problemas para alimentarse y muchas de estas personas dormirán esta noche a la intemperie”, indicó una vecina. “Los desalojos que hizo hoy la Intendencia fueron sin orden de la justicia. Vino la abogada de la Intendencia María Eugenia Elso tirando ranchos que tenían hasta techo con familias adentro. Les dijo que tenían que irse. Queremos una solución para esas familias que se quedaron sin techo”; añadió la vecina del barrio Los Eucaliptus. “No nos quieren recibir ni en la Intendencia, ni en la Junta Departamental de Maldonado”; añadió. “Hay más de treinta chicos. Llegaron sin orden judicial para tirar abajo esos once o doces ranchos. Hemos intentado dialogar con la Intendencia, pero ellos negaron cualquier tipo de reunión”; enfatizó.

Según las personas que ayer se movilizaron en la avenida Luis Alberto de Herrera las actuaciones de los funcionarios de la Intendencia de Maldonado continuarán en esta jornada con el desmantelamiento de otras construcciones que allí existen.