La Liga Mayor se pone al rojo vivo

Por Rodrigo “Chino” Fernández

Disputada en forma íntegra el pasado domingo 24 la 5ta Fecha del Torneo Apertura de la Divisional “A” de Liga Mayor ahora la Tabla de Posiciones muestra una gran paridad. Quedando tan solo cuatro fechas se podría decir que estamos en este momento con una Liga Mayor al rojo vivo, porque varios equipos tienen la chance de meterse entre los cuatro que irán a la Liguilla

Libertad sigue invicto

El equipo dirigido por Agustín Henry, que está arriba en la Tabla de Posiciones, mantuvo su invicto en la última jugada del partido ante Punta del Este empatando 2 a 2 en su Estadio Álvaro Pérez.

La visita se puso en ventaja en el comienzo del partido con un gol al minuto uno de Bruno Caporal. Aumento para el “puntaesteño” Sergio Rodríguez a los 40 minutos para irse al descanso con una ventaja clara de 2-0. Pero todo iba a cambiar en el segundo tiempo porque Libertad salió con todo en busca de ponerse en partido y al minuto 55 logró descontar por intermedio del volante Santiago Rosas y en el último esfuerzo logra empatar el partido con gol de Fabián Dorado al minuto 93.

Un empate que a Libertad le permite seguir arriba en la Tabla, mantiene el invicto y el excelente momento anímico global, Punta del Este se queda con un solo punto cuando parecía poder llevarse tres unidades que le hubieran dado un empujón moral importante pero se lo vio mucho mejor en lo futbolístico con respecto a los partidos anteriores, cabe señalar que tuvo que sostener el partido con un hombre de menos en todo el segundo tiempo por la expulsión en el final del primer tiempo de Fernando Madruga y sobre el final también vio la expulsión de Pablo Suárez.

DETALLES

LIBERTAD 2 PUNTA DEL ESTE 2

Estadio Álvaro Pérez Árbitros Carlos Sotelo, Jessica Blanche y Ruben López. Preliminar Maximiliano Cigales

LIBERTAD (2) Santiago Fernández, Camilo Miraglia, Jonatán Tabeira, Facundo Cuadrado (Cristian Patron) , Emiliano Suarez, Agustín Noguez, Santiago Pérez , Santiago Rosas(Agustín Giosa), Rafael Martínez(Fabián Dorado), Maximiliano San Martin(Facundo Suarez) y Eduardo Chocho. DT Agustín Henry

PUNTA DEL ESTE (2) Juan Lladó, Fernando Madruga, Andrés Martínez, Brian Faller (Luciano Sosa), Pablo Suarez, Alejandro Lacruz, Darío Soca, Maicol Silva(Diego Suarez), Ademar Martínez(Gabriel Pérez), Brandon Caporal(Juan Díaz) y Sergio Rodríguez(Héctor Giménez). DT Alejandro Lladó

Goles 55 Santiago Rosas y 90+3 Fabián Dorado (Libertad), 1 Brandon Caporal y 40 Sergio Rodríguez (Punta del Este)

Expulsados 45 Fernando Madruga y 90+4 Pablo Suarez (Punta del Este).

Igualdad en el Parque San Rafael

Ituzaingó igualó 1 a 1 con Defensor como local en el Parque San Rafael en un partido igualado que tuvo resultado justo por lo expuesto por los dos equipos en el terreno de juego.

El marcador se abrió a los 54 min. de partido para Defensor que mediante un tiro penal ejecutado de gran manera por Brian Posse adelantaba a la visita, desde ese momento fue Ituzaingó que intentó por todos los medios llegar al empate y logró su objetivo al minuto. 67 cuando tras un tiro libre ejecutado por Martín Larrosa es conectado por Bruno Serrón en el 2do palo para empatar el partido, resultado con el que terminó el partido: 1-1.

DETALLES

ITUZAINGÓ 1 DEFENSOR 1

Parque San Rafael: Árbitros Pablo Pereira, Jhonny González y Tomas Luciaro. Preliminar Tomas Luciaro

ITUZAINGO (1): Jonathan Denis, Juan Manuel González, Bruno Serrón, Matías González, Matías Barilko, Guillermo Trinidad, Martín Larrosa, Guido Crespo, Mateo Figoli, Max Rauhoffer y Nicolás Suárez. DT: Andrés Mendoza. Ingresaron: Maximiliano Suárez, Agustín Camacho y Kevin Gutiérrez.

DEFENSOR (1): Martín Fungi, Franco Cairus, Bruno Machado, Edgar Martínez, Carlos Álvarez, Nicolás Hernández, Christian Ferreira, Gonzalo Aguirre, Gerard Benítez, Marcos Silvera y Brian Posse. DT: Manuel Correa. Ingresaron: Lucas Tabeira, Rodrigo Curbelo, Agustín Machado, Jonathan Pacheco.

Goles 54 Brian Posse de penal (Defensor) 67 Bruno Serrón (Ituzaingó)

Expulsado Guillermo Trinidad (Ituzaingó).

Los otros resultados de la 5ta Fecha fueron:

San Carlos 3-0 Colón FC, Kennedy 0-2 Artigas Jrs., Peñarol (SC) 1-0 Atlético Fernandino.

Resultados de Sub20 Especial:

Ituzaingó 5-1 Defensor – Peñarol (SC) 2-1 Atlético Fernandino – Kennedy 2-1 Artigas Juniors – San Carlos 4-0 Colón FC – Libertad 2-1 Punta del Este

Tabla de Posiciones Primera División:

Libertad 13 pts.- Defensor 11 pts.- Ituzaingó 9 pts. – San Carlos 9 pts.- Colón FC 6 pts.- Artigas Juniors 5 pts. – Kennedy 4 pts. – Punta del Este 4 pts. – Peñarol (SC) 4 pts. – Atlético Fernandino 1 pt.

Tabla de Posiciones Sub 20 Especial:

San Carlos 13 pts.- Peñarol (SC) 10 pts.- Ituzaingó 10 pts.- Libertad 9 pts.- Colón FC 8 pts.- Atlético Fernandino 6 pts. – Defensor 5pts.- Punta del Este 4 pts.- Kennedy 4 pts.- Artigas Juniors 1 pt.

SEXTA FECHA:

Atlético Fernandino vs Kennedy, Defensor vs Libertad, Punta del Este vs Peñarol (SC), Artigas Juniors vs San Carlos, Colón FC vs Ituzaingó.