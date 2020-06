La billetera electrónica llegó para quedarse. Aún en tiempos de pandemia. Así lo asegura el ingeniero Marcelo Lanfranconi referente de la aplicación Paganza. “Esto ha sido un cambio de hábitos. Los más ‘tecnológicos’ ya lo venían adoptando, pero ahora ha sido más rápido, incluso para aquellos que estaban habituados a hacer sus pagos en un lugar físico”, indicó Lanfranconi, de profesión ingeniero eléctronico. “Es una herramienta esencial”, aseguró en declaraciones efectuadas a la emisora Fm Gente.

El experto recordó que los pagos efectuados a través de móviles se dan en un contexto “particularmente desafiante” donde los mismos han tomado una trascendencia inusitada en el Uruguay.

“La emergencia sanitaria hizo que el pago electrónico se transformara en una herramienta esencial y responsable para poder afrontar las obligaciones financieras de las personas de forma segura”, insistió Lanfranconi.

“Lo que ha provocado la pandemia es un empujón para que se utilicen más estas herramientas electrónicas que tienen el beneficio, justamente, de no tener que ir a un lugar a pagar. Uno puede pagar directamente desde su celular”, añadió.

La más utilizada

Según el Reporte de Pagos Minoristas del Banco Central del Uruguay, los pagos móviles transaccionan alrededor de $ 15 mil millones al año. Paganza, con más de ocho años en el mercado uruguayo, está consolidada como la herramienta para pagar y cobrar más utilizada, procesando casi el 50% de dicho volumen.

El contexto de emergencia sanitaria hizo que Paganza incrementara sus esfuerzos para consolidar su modelo de billetera electrónica. Hoy, con más de 1.000 servicios asociados, se posiciona como la solución de pagos móviles más utilizada por los uruguayos para pagar y cobrar gastos comunes, préstamos personales, tarjetas de crédito (Visa, OCA o Master Card), además de los pagos más tradicionales, como UTE, ANTEL, OSE, BHU, etc.

Además, actualmente Paganza ya cuenta con más de 100 colegios y liceos integrados para pagar online. “Es algo que anteriormente no figuraba entre las transacciones más utilizadas y hoy aparece entre los servicios nuevos que la gente está usando mucho”, comenta Lanfranconi.

Destacada en las tiendas de aplicaciones móviles con la mejor calificación de su rubro por sus altos estándares de seguridad, por ser fácil de usar y no significar costos para el usuario, Paganza acaba de dar un importante paso en el mercado local, habilitando la posibilidad de que otros 300 mil uruguayos (clientes de Banco Santander), puedan usar la app para pagar a distancia.

De esta forma, quienes utilicen Paganza podrán pagar debitando directamente de sus cuentas bancarias asociadas, o incluso si prefieren no hacerlo, o no tienen cuenta, pueden abrir una cuenta prepaga digital desde al app para utilizar su Billetera Electrónica y pagar desde el celular.