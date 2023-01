“La Patria”, por Danilo Arbilla

No me canso de recomendar el cuento “La Patria” de Horacio Quiroga. Trata de cuando los animales resolvieron crear su propia “patria”.

Y resulta de especial actualidad en estos días en que tienen lugar los episodios 3 y 4 de la 2da. temporada de la serie “Progresistas”, producida y dirigida por el Foro de San Pablo, con actuaciones estelares de figuras muy reconocidas. A los dos primeros capítulos , “El atentado” y “La toma de Brasilia”, se sumaron ahora “Celac” y “Contacto en la chacra”.

En ninguno de estos aparecen las bobadas que dijo Massa. Éste solo se destaca por ser un gran “chaquetero” y un mero cretino útil. El Foro maneja bien estas cosas: no tiene más remedio que soportar a Alberto Fernández. Es triste, payasesco y desubicado y el Foro lo ve y lo sabe, pero es el “presidente delegado”.

Dirigen bien. Ejemplo el caso de CFK. Lula no la fue a ver. Y era lógico: tiene una condena pedida por robar mil millones de verdes. En su momento Lula ni se solidarizó. Recién le envió un abrazo fraterno cuando “el atentado”, oportunidad en que la felicitó por “lo del revolver sin balas” y le reconoció que le había dado “una idea”.

Institucionalmente no se podía y además es un tema que a Lula le rechina pues él pagó con cárcel efectiva por muchísimo menos, como bien lo remarcó en su momento: “Puedo dormir con la conciencia tranquila”…,“nada han encontrado para incriminarme; ni conversaciones de bandidos, ni maletas de dinero, ni cuentas en el exterior…”. Más claro…

Pero “había que calmar a la loca”, me dijo alguien de adentro que me filtró que con ese propósito unos días antes viajó un “amigo” a Bs.As. Le explicó el tema imagen, y le prometió fotos con por lo menos dos presidentes del grupo. Y la convenció; dicen que el enviado es un “encantador de serpientes”.

Uruguay fue el escenario del 4to.episodio. Y aquí, inesperadamente, a los correligionarios del FA, que se conformarían con un virreinato o protectorado subregional, les fue peor que a Cristina.

No sé lo que hablaron Lacalle y Lula. Éste estuvo diplomático y quizás menos sincero que alguno de sus ministros. Con los brasileños no hay que equivocarse y más en asuntos de territorio, negocios, comercio o integración: siempre te van a joder. Con Lula o Bolsonaro, con Dilma o FHC.

La redoblona le salió mal a los frentistas. Apareció la grieta. A Cosse por un lado le salió bien: consiguió la mejor fotografía, hizo valer su cargo y lo tuvo allí. Por el otro, empero, le fue feo. No hubo gente en la explanada, pueblo lo que se dice pueblo, – eso que los guerrilleros revolucionarios de los ’60 llamaban “cascarriaje”-, muy poco y en su mayoría funcionarios. La lectura es que el “partido” no acompañó y éste es el que manda en la calle. Un dato que deben tener en cuenta en la IMM.

Mujica, más baqueano,-“un encantador de serpientes”- lanzó el aviso. Invitó al “Partido” en la figura de Abdala disfrazado de PIT-CNT, (no podía invitar a Castillo y no a otros), convocó a Pereira , como presidente “comodín” e invitó a Orsi.

Es así como se juega el partido. Orsi a veces no ayuda; hace declaraciones en que se parece a Alberto; ¿realmente lo admirará?.

De todas maneras, me dicen que la conducta frentista algo cortesana no ha caído bien entre su gente. Una misma bandera (hummm), sí doce campeonatos mundiales, pero ¿una moneda común?. Esto no lo digiere nadie. Ni su gente. Hubo que salir a aclarar.

Habrá más episodios.