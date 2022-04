“La plaza San Fernando”, por el Dr. Mario Scasso Burghi

En 1874 la Junta Económico Administrativa de Maldonado, presidida por Ruperto Fernández, siendo su secretario Elías Devincenzi, aprueba un proyecto de nomenclatura, en el cual designa a la plaza principal y central del casco urbano de la Ciudad de Maldonado, con el nombre de San Fernando. En la nomenclatura del resto de las plazas y calles, no se colocaron nombres relativos al Santoral Católico, salvo los relacionados a lugares geográficos, del entonces Departamento de Maldonado (que incluía el actual de Rocha): San Carlos y Santa Teresa (también referido a las acciones bélicas de la División Maldonado en la Guerra de Independencia, como Sarandí e Ituzaingó).

La razón posible de la designación fue al considerar a San Fernando el Patrono de la ciudad y que su día conmemorativo del santoral: el 30 de mayo, se lo considerara desde la época colonial, por el cabildo y en la republicana por la Jefatura Política y la Junta E. Administrativa, como la fiesta principal de la población. Probablemente el nombre ya se utilizaba coloquialmente en forma habitual.

Este nombre se ha conservado a lo largo de tres siglos, no tanto por el fervor religioso de sus habitantes que nunca fue señalado, sino tal vez por su conservadurismo y su postura política antibatllista en la primera mitad del S. XX, tiempos de la intensa campaña de supresión por el Estado de nombres referidos al santoral, en poblaciones y lugares. También los habitantes de la ciudad nos llamamos “fernandinos”, por lo menos los nacidos aquí.

Es un hecho particular, ya que en el resto de las ciudades de nuestro país, ninguna plaza central, tiene nombres oficiales relativos al Santo Patrono.

Artigas: Plaza Artigas y Plaza Batlle; Canelones: Plaza 18 de Julio; Colonia: Plaza 25 de Mayo y Plaza 25 de Agosto; Carmelo: Plaza Artigas ( llamada del Carmen) y Plaza Independencia; Dolores: Plaza Constitución; Durazno: Plaza Independencia y Sarandí (a pesar que coloquialmente le llaman San Pedro y del Carmen); Florida: Plaza Asamblea; Fray Bentos: Plaza Constitución; Las Piedras: Plaza José Batlle y Ordóñez; Melo: Plaza Constitución y Plaza Independencia (llamadas del Pilar y del Carmen); Mercedes: Plaza Independencia; Minas: Plaza Libertad; Montevideo: Plaza Independencia y Plaza Constitución (Matriz); Pando: Plaza Constitución; Paso de los Toros: Plaza Gral. José Artigas; Paysandú: Plaza Constitución; Rivera: Plaza Gral. Artigas; Rocha: Plaza Independencia; Salto: Plaza Artigas y Plaza Treinta y Tres Orientales (del Carmen); San Carlos: Plaza Artigas y Plaza 19 de Abril (la Cuchilla); San José: Plaza de los Treinta y Tres Orientales; Tacuarembó: Plaza 19 de Abril; Treinta y Tres: Plaza 19 de Abril; Trinidad: Plaza Constitución.

En España, sí existen calles, plazas, con el nombre de San Fernando (Burgos, Córdoba, Jaén, Sevilla), también en Filipinas, Méjico, Colombia, Bolivia, Venezuela, Argentina, Chile, EEUU de A. (California, Florida), Trinidad y Tobago.

A pesar de la originalidad uruguaya y que existieron chapas metálicas esmaltadas con el nombre de Plaza San Fernando, en el momento actual, no existe ningún cartel que la identifique.

Planteo que se han colocado, estimo con acierto, nombres en azulejos, como los identificatorios de la Calle Rafael Pérez del Puerto (en los muros del edificio del Museo San Fernando y de la Escuela Ramírez) y de los antiguos nombres de Calle Real y de la Iglesia (en los muros del Cuartel de Dragones).

Propongo al Municipio, tomar la iniciativa de solicitar que sean elaboradas leyendas escritas en azulejos para colocar en las esquinas de la Plaza San Fernando, principalmente en edificios públicos, como el Paseo San Fernando y la Jefatura de Policía, o en los Hoteles Colonial y Marco de los Reyes, lo que realzaría sus fachadas, otorgando un aspecto más atractivo al lugar.